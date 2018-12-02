طريقة إعداد وتحضير تغميسة الجبن الكريمي بالبابريكا

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- جبن فيتا : كوب ونصف

- الماسترد : 2 ملعقة صغيرة

- الثوم : فص (مهروس)

- الكرفس : عود (مفروم ناعم)

- بقدونس : ملعقة كبيرة (طازج مفروم ناعم)

- بابريكا : ملعقة كبيرة (مطحونة)

- العسل : ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة طريقة التحضير

1. اهرسي جبن الفيتا في وعاء بواسطة شوكة حتى يصبح ناعم وطري. 2. أضيفي الماسترد والكرفس والبقدونس والثوم والعسل وحركي. 3. أضيفي البابريكا وعصير الليمون والفلفل الأسود والماسترد وقلبي المزيج حتى تتجانس المكونات ويصبح الخليط كريمياً وناعماً. 4. قدميه إلى جانب التشيبس أو الخبز المحمص حسب الرغبة.

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