انت الان تتابع موضوع 9 أطعمة تؤدي إلى الإختناق والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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من المثير جدًا أن يبدأ طفلك في تناول الطعام الصلب، ولكن تناول الأطعمة الصلبة يأتي أيضًا مع تجارب جديدة مثل كيفية الإرضاء في الطعام، ومخاطر الاختناق، وبعض الأطعمة التي يسهل على الأطفال مضغها والتقاطها بأيديه، قد تسبب أيضًا خطر الاختناق، ولتجنب الاختناق، اعمل دائمًا على تقديم الطعام إلى الأطفال الصغار مقطعا إلى قطع صغيرة، وراقبهم عن كثب أثناء تناولهم الطعام .

أنواع الطعام التي تسبب الاختناق للأطفال

1- النقانق ” الهوت دوج “

لسوء الحظ، واحدة من أغذية الأطفال الأكثر ودية، والتي تعد رقم واحد في التسبب بخطر الاختناق، هو الهوت دوج، فهو طعام اسفنجي يشبه الإصبع، وبالتالي فإنه طعام غير فوضوي إلى حد ما، مثالي للأطفال الصغار، ومع ذلك، فيجب أن تتأكد من قطعها بشكل جيد، لأنها يمكن أن تصبح بسهولة في حلق طفلك وتسبب له الاختناق .

2- الجزر

الجزر المهروسة هي واحدة من أول الأطعمة التي يتعلم الأطفال تناولها، عندما يتقدم في السن، قد يتطور إلى الجزر الصغيرة والطازجة، لكن كن حذرا، إذا لم ينضج الجزر بدرجة كافية، فقد يعلق في حلق طفلك، ويصبح هذا أكثر سهولة عندما يكون الجزر طازجًا، وبالنسبة للجزر الطازج، انتظر حتى يبلغ الطفل من العمر ما يكفي لمضغه بشكل صحيح، ويميز أنه لا يجب أن يبتلع أجزاء كبيرة منه .

3- التفاح

معظم الخضراوات المهروسة للأطفال الرضع جيدة، ولكن الأطفال الصغار بحاجة إلى تعلم كيفية البدء في مضغ طعامهم، وهذا هو السبب في أننا نقدم لهم بعض الأطعمة في شكل أصابع طولية، وقد تبدو شرائح التفاح كأفضل أنواع الأطعمة التي يتم تقديمها في شكل أصابع، لأنها صحية وحلوة وليست فوضوية، ومع ذلك، فهي أيضًا صلبة جدًا، وقد يعاني طفلك من مشكلة في المضغ والبلع وقد يختنق .

4- زبدة الفول السوداني

الطعام المثير للاهتمام الذي يمكنه خنق الأطفال الصغار هو زبدة الفول السوداني، ومع ذلك، ليس الأمر مفاجئ بمجرد التفكير في الأمر، حيث أنها لزجة، سميكة، ويمكن أن تستقر في حلق طفلك إذا ابتلع ما يكفي، ولتفادي الاختناق، يجب ألا توزع سوى زبدة الفول السوداني فوق المرققات أو غيرها من الوجبات الخفيفة بسهولة .

5- حلوى الخطمي أو المارشميللو

قد تبدو هذه الحلوى اللزجة وكأنها العلاج المثالي للأطفال الصغار عند البكاء، لكنها خادعة، فقد يكون من السهل مضغها، ولكن نظرًا لأنها لينة جدًا، فإن الأطفال الصغار عادة ما يبتلعونها تمامًا ينتهي بهم الأمر إلى الاختناق، ولتجنب هذا، من الأفضل عدم إعطاء الأطفال الصغار هذا النوع من الحلوى حتى يكبروا بما يكفي .

6- العنب

يجب أن يقطع العنب إلى النصف قبل أن تعطيه لطفلك الصغير، وإذا كان العنب يحتوي على بذور، تأكد من إزالتها أيضًا قبل إعطائها للطفل .

7- المكسرات

جنبا إلى جنب مع زبدة الفول السوداني، فإن المكسرات أيضا تؤدي إلى اختناق الأطفال الصغار، ولا يجب إعطائها لهم على الإطلاق في العمر الصغير، حيث إن حجم المكسرات وشكلها يجعلها خطيرة للغاية حتى يستهلكها الأطفال الصغار بالكامل، لذا يجب تجنبها .

8- اللبان والحلوى الصلبة

من الأفضل تجنب إعطاء الأطفال الصغار أي لبان أو حلوى صلبة، حيث يمكن للأطفال استنشاق الحلوى أو العلكة من الفم إذا ضحكوا أو خذوا نفسًا عميقًا، أو حاولوا ابتلاعها بالكامل .

9- الفشار

حجم وشكل الفشار يجعله طعامًا سهلاً جدًا للاختناق، لذا فإنه من الأفضل تجنب إعطائه للأطفال الصغار، والانتظار قليلا حتى يكبر الطفل الصغير بما يكفي لاستيعاب هذا النوع من الطعام .

يجب الانتباه جيدا للأطفال الصغار، إنها مسئولية ليست سهلة، فكل ما يتناوله الطفل في عمر صغير يعد سلاحا ذو حدين، لذا يجب مراقبة الطفل بصورة دائمة وعدم إغفال النظر عنه .