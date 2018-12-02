طريقة إعداد وتحضير تغمسية السبانخ بالجبن

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- جبن كريمي : كوب (طري بحرارة الغرفة)

- السبانخ : 4 اكواب (مغسول ومعصور ومفروم)

- جوزة الطيب : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة طريقة التحضير

1. سخني الزبدة في مقلاة واسعة على نار متوسطة. 2. أضيفي البصل وقلبي لمدة 6 دقائق حتى يطرى. 3. أضيفي الجبن الكريمي وحركي حتى يذوب الجبن. 4. أضيفي السبانخ وحركي. 5. تبلي بالملح والفلفل وجوزة الطيب. 6. ازيلي المقلاة عن النار وقدميها دافئة أو باردة إلى جانب الخبز المحمص أو الخضراوات.

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