طريقة إعداد وتحضير ورق عنب وكوسا وفلفل رومي مع الريش

المقادير

- ورق العنب : 100 gr

- الكوسا : 4 pcs

- الفليفلة : 4 pcs

- الأرز المصريّ : 300 gr

- لحم مفروم : 200 gr

- ملح : رشّة (حسب الرغبة)

- البهار الأسود : رشّة (حسب الرغبة)

- نعناع يابس : نصف ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 100 gr

- عصير الليمون : 2 pcs

- الثوم : 4 pcs

- الماء : 2000 ml

- ريش الغنم : 1000 gr

طريقة التحضير

تجهز طنجرة عميقة للطهو. تتبل الريش بالملح والفلفل الأسود، ثم تشوى بصورة نصفية، وتوضع في قعر الطنجرة.

لاعداد الحشو:يخلط الأرز مع اللحم المفروم، ينثر الملح والبهار الأسود.يحشى كل من ورق العنب والكوسا والفليفلة.ثم، يلف ورق العنب.ترصّ فوق الريش، يضاف الماء مع قليل من الزيت والملح والثوم والنعناع اليابس.

توضع الطنجرة على النار حتى الغليان، ثم تخفّف درجة الحرارة وتدع على نار هادئة لمدّة 3 ساعات.ثم، يسكب عصير الليمون الحامض قبل انتهاء هذه المدة. ويزيّن هذا الطبق بأوراق الشبث أو حسب الرغبة.