طريقة إعداد وتحضير المجدرة بالبصل

المقادير

- البصل : 2 حبة (كبير الحجم / مقطع جوانح)

- أرز بسمتي : 3 اكواب (مغسول ومنقوع)

- عدس بنّي : كوب ونصف

- زيت الذرة : نصف كوب

- مرق دجاج : 2 كوب

- ملح : 3 ملاعق صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الكمون : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- الماء : 5 اكواب

طريقة التحضير

1. سخّني الزيت في مقلاة على النار، واقلي شرائح البصل حتى تتحمّر جيّداً دون حرقها، ثمّ صفّيه وضعيه جانباً.

2. انقعي العدس واغسليه جيداً من الشوائب عدة مرات، ثمّ ضعيه في قدر مع الماء على النار، وعند الغليان غطي القدر واتركيه حتى يغلي على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.

3. صفّي العدس من الماء، ثمّ أضيفي مرق الدجاج إلى الماء المصفى من العدس وضعيه جانباً.

4. صفّي الأرز المنقوع، وقلّبيه في قدر مع الزيت، واقلي البصل ثمّ أضيفي المرق، والملح، والفلفل الأسود، والكمّون، واتركي المكوّنات حتى تغلي على نار قويّة حتى تبدئي برؤية الفقاعات بالأرز، عندها أضيفي العدس ولا تقلّبي العدس مع الأرز.

5. غطّي القدر واتركيه حتى ينضج على نار هادئة جداً إلى حين نضج الأرز.

6. لا ترفعي الغطاء عن القدر إلا بعد مرور خمس عشرة دقيقة من إطفاء النار، ثمّ زيّنيه بالبصل المحمر.