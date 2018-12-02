القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- العدس الأسود : كوب
- أرز بسمتي : 2 كوب
- البصل : 2 حبة
- الزيت : حسب الحاجة (للقلي)
- كاجو : حسب الرغبة (للتزيين)
- مرق دجاج : 2 كوب
طريقة التحضير
1. في قدر من الماء المغلي، اسلقي العدس الأسود لمدّة 30 دقيقة فقط ثمّ صفّي العدس.
2. في قدر آخر، حمّي القليل من الزيت.
3. ضعي الأرز بعد غسله وتصفيته ثمّ العدس.
4. اسكبي مرق الدجاج واتركي الخليط على النار حتى تنضج حبات الأرز، حوالي 45 دقيقة.
5. في مقلاة، حمّي كمية كافية من الزيت.
6. قلّي البصل حتى يصبح ذهبيّ اللون ومقرمشاً.
7. في نفس المقلاة، حمّصي الكاجو حتى يتغير لونه.
8. اسكبي المجدرة في أطباق وزينيها بالبصل والكاجو.
شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة إعداد وتحضير مجدرة بالأرز على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .