طريقة إعداد وتحضير مجدرة بالأرز

المقادير

- العدس الأسود : كوب

- أرز بسمتي : 2 كوب

- البصل : 2 حبة

- الزيت : حسب الحاجة (للقلي)

- كاجو : حسب الرغبة (للتزيين)

- مرق دجاج : 2 كوب

طريقة التحضير

1. في قدر من الماء المغلي، اسلقي العدس الأسود لمدّة 30 دقيقة فقط ثمّ صفّي العدس.

2. في قدر آخر، حمّي القليل من الزيت.

3. ضعي الأرز بعد غسله وتصفيته ثمّ العدس.

4. اسكبي مرق الدجاج واتركي الخليط على النار حتى تنضج حبات الأرز، حوالي 45 دقيقة.

5. في مقلاة، حمّي كمية كافية من الزيت.

6. قلّي البصل حتى يصبح ذهبيّ اللون ومقرمشاً.

7. في نفس المقلاة، حمّصي الكاجو حتى يتغير لونه.

8. اسكبي المجدرة في أطباق وزينيها بالبصل والكاجو.