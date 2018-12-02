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شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك.. 10 فوائد لـ السبيط أبرزها يقوى القلب والعضلات ويحارب الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبيط واحد من الأسماك المعروفة والتى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية والاوميجا 3 التى تحافظ على صحة الجسم وتحميه من الأمراض، وضمن سلسلة موضوعات دلع جسمك يقدم الخليج 365 فوائد السبيط وفقا لما ذكره موقع thehealthsite
السبيط
1:يحتوى السبيط على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على حماية الجسم من فقر الدم.
2:يعمل على تقوية العظام وحماية المفاصل والعضلات من الهشاشة والضعف.
3:نظرا لاحتوائه على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، فأنه يعمل على حماية الجسم من الالتهابات.
سلطة سبيط
4: له دور فعال فى تعزيز صحة الأسنان واللثة، وذلك لاحتوائه على كمية عالية من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الأسنان والعظام.
5: يحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، كما أن له دور فعال فى تعزيز صحة الجهاز العصبى وحمايته من أمراض الشيخوخة مثل الخرف والزهايمر.
6: يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.
فوائد السبيط
7: يحمى الجسم من الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة.
8: يعزز صحة الجهاز المناعى ويحميه من الأمراض والأوبئة.
9: يحد من التوتر والاكتئاب والضغط النفسى ويساعد على الاسترخاء والهدوء.
10: من الأطعمة المفيدة لمرضى ضغط الدم المرتفع حيث أنه يعمل على ضبط ضغط الدم والحفاظ علي الصحة.
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