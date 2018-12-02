شكرا لقرائتكم خبر عن التكميم المعدل للمعدة.. الدكتور أحمد السبكى: تمنع تمدد المعدة وتحافظ على الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد جراحات السمنة تطور كبير بما يجعلها تتلافى سلبيات العمليات الموجودة حاليا، ومما لا شك فيه أن إطلاع الدكتور على أحدث الدراسات والأبحاث عن هذه الجراحات يجعله قادرا على إحداث الفارق بعد أى عملية، ومن العمليات التى شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، تكميم المعدة المعدل، حيث تطورت هذه العملية بشكل كبير.

وفى هذا الإطار، يشرح الدكتور أحمد السبكى، أستاذ جراحات السمنة والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، تفاصيل عملية التكميم المعدل المعدة، وذلك من خلال وضع "حلقة" حول المعدة بعد الانتهاء من عملية التكميم، فتمنع تمددها فى حالة أن المريض أكثر فى أكله بعد الشبع.

ماذا يحدث خلال عملية تكميم المعدة؟

ويؤكد الدكتور أحمد السبكى فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، يتم في تكميم المعدة تصغير حجم المعدة بنسبة كبيرة فيشعر المريض بالشبع بمجرد تناول كمية قليلة من الطعام، وتتم بالمنظار عن طريق كما يتم التخلص من هرمون الجوع فى العملية فيصبح الشعور بالجوع بعد العملية أمر نادر، موضحا أنه مع مرور الوقت يحدث تمدد للمعدة، وبالتالى أما تكميم المعدة المعدل فيتم وضع حلقة حول المعدة المكممة لضمان عدم تمددها مرة أخرى.

عملية تكميم المعدة تتطلب الإقامة يوم واحد

وأشار "السبكى" إلى أن العملية تتطلب الإقامة فى المستشفى يوم واحد، ومن ثم العودة لممارسة العمل والحياة الطبيعية بعد أسبوع واحد موضحا أنه من الضرورى المتابعة الدورية مع الطبيب والالتزام بالتعليمات، حتى تحقق العملية أهدافها.



إنفوجراف دكتور أحمد السبكى يقدم معلومات هامة عن التكميم المعدل للمعدة

مزايا عملية تكميم المعدة يعرضها الدكتور أحمد السبكى

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، أن من مزايا عملية التكميم المعدل أنها تتم بالمنظار مما يعنى ألم اقل، فضلا أنه لا يمكن أن يحدث تمدد للمعدة مرة أخرى أو نزول فى الوزن نتيجة وجود حلقة حول المعدة تم إدخالها فى العملية، بالإضافة إلى أنها تساهم فى تحقيق الأهداف الأساسية لعمليات السمنة، ومنع أضرارها البالغة على صحة الإنسان.

وكشف استشارى جراحات السمنة، أن الحلقة التى يتم وضعها حول المعدة فى العملية آمنة بشكل كامل، وبالتالى تمنع تمدد المعدة الرجوع فى الوزن مرة أخرى إذا أكثر المريض فى تناول الطعام فوق طاقة المعدة.



إنفوجراف دكتور أحمد السبكى يقدم معلومة طبية حول التكميم المعدل للمعدة

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