انت الان تتابع موضوع فوائد قشر التفاح والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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من لم يسمع هذا القول الشائع ” تفاحة يوميا تبقي الطبيب بعيدا “، حقا إن التفاحة مليئة بالمغذيات، فهي فاكهة محبوبة في جميع أنحاء العالم لقيمه الغذائية المتعددة، ومع ذلك، هل تعلم أن قشر التفاح مغذي مثل التفاحة نفسها ؟ لاسيما لصحة البشرة، ومحابة العديد من الأمراض مثل أمراض القلب والسرطانات، وإمداد الجسم بالعديد من المغذيات، مثل الفينامينات لاسيما فيتامين أ و فيتامين ج، والمعادن مثل الزنك والماغنيسيوم، وغيرها من المغذيات الهامة .

القيمة الغذائية في قشر التفاح

حجم الحصة : قشر تفاحة متوسطة :

– الطاقة: 18 سعرة حرارية .

– السعرات الحرارية من الدهون: 0 سعرة حرارية

– الدهون المشبعة: 0 جم

– الدهون غير المشبعة: 0 جم

– الدهون المتعددة غير المشبعة: 0 جم

– الدهون الأحادية غير المشبعة: 0 جم

– الكوليسترول: 0 ملغ

– الصوديوم: 0 ملغ

– البوتاسيوم: 25 ملغم – 1 %

– الكربوهيدرات الكلية: 1 جم

– الألياف الغذائية: 2 جم – 4 %

– البروتين: <1 جم – 0 %

– فيتامين ج 1 %

– فيتامين أ 1 % .

– هناك فيتامينات ومعادن أخرى أيضًا بكميات صغيرة في قشر التفاح .

أهمية قشر التفاح للجسم

1- قشر التفاح مصدر غني للفيتامينات

قشر التفاح هو مصدر غني لمعظم أنواع الفيتامينات، من بين جميع أنواع الفيتامينات الموجودة في قشرة التفاح، فإن كمية فيتامين أ و ج تكون أكثر من غيرها، وقد خلصت دراسة أجريت في جامعة إلينوي مع الاستنتاج بأن نصف فيتامين ( ج ) من التفاح موجود في القشرة، ففي حين أن فيتامين أ ممتاز للبصر والجلد، فيتامين ج هو أفضل العناصر الغذائية لتعزيز نظام المناعة، ونفس الفيتامين هو جيد جدا لصحة الجلد، بالإضافة إلى هذه الفيتامينات، قشر التفاح غني أيضًا بفيتامين ك والفولات، وفيتامين يسمى الكولين الموجود في التفاح مفيد جدا لبناء خلايا الجسم الجديدة .

2- قشر التفاح يحتوي على معادن هامة

قشر التفاح غني جدا بالكالسيوم والفوسفور، بالإضافة إلى ذلك، هناك كمية كافية من الزنك والصوديوم والمغنيسيوم الموجودة في قشر التفاح، وكمية الحديد في التفاح مرتفعة بشكل كبير، وبالتالي فهي توفر خيارًا غذائيًا صحيًا لمرضى فقر الدم، وغالبا ما توصف للنساء بكمية كافية، بسبب وفرة حمض الفوليك والحديد، والكالسيوم والحديد مفيدان أيضًا لصحة العظام والأسنان .

3- قشر التفاح مصدر هام للألياف

الألياف الموجودة في قشر التفاح موجودة في شكل قابل للذوبان وغير قابل للذوبان، ويوجد حوالي ثلث ألياف التفاح في القشرة وحدها، ووجود الألياف يجعل من الفاكهة عنصر هام لفقدان الوزن، إنه يستهدف أنسجة الجسم الدهنية للإذابة، وينظف جهاز المناعة بفعالية، كما أن تناول تفاحة مع القشر بانتظام مفيد لحركة الأمعاء أيضًا، وهذا يساعد على الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي .

4- قشر التفاح هو أكبر مصدر لمضادات الأكسدة الطبيعية

إذا كنت تبحث عن فاكهة تتغذى عليها توجد بها مواد كيميائية مضادة للأكسدة، مثل حمض الفينوليك والفلافونويد، فقم بتناول التفاح بثقة، حيث تعمل مضادات الأكسدة كحامية من الشوائب، والجذور الحرة، والجزيئات المدمرة، وقشرة التفاح تؤدي على نحو فعال بمحاربة الجذور الحرة التي غالبا ما تؤدي إلى مجموعة من الاضطرابات الصحية، لذلك فإن تناول تفاحة يومية مهم للغاية لمقاومة أمراض مثل النوبات القلبية والسكري وأمراض السرطان وغيرها .

5- قشر التفاح يقوم بمحاربة الخلايا السرطانية

أظهرت دراسة حديثة أجريت في جامعة إلينوي، أن التفاح يحتوي على مركب يسمى تيتيربينويد، الذي لديه القدرة على القتال لكل الخلايا السرطانية المؤذية، وتقشير التفاح يقلل بشكل فعال من قدرة التفاحة على مواجهة مخاطر سرطان الكبد والصدر والقولون .

يتضح من هذه الفوائد الجمة، قدرة التفاح لاسيما قشر التفاح على محاربة العديد من الأمراض، وإمداد الجسم بالعديد من المغذيات، لذا يجب تناول التفاح دائما دون تقشير قشرته .