أفضل 5 فيتامينات تنمي قدراتك العقلية

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يعمل الدماغ على مدار الساعة ويسيطر على الأفكار والحركات والتنفس وعدد نبضات القلب والحواس وما إلى ذلك ، و هذا يعني أنه يحتاج إلى طاقة ثابتة ، والتي يحصل عليها من خلال الغذاء ، لذلك فإن الطعام يؤثر بشكل مباشر على الدماغ ، حيث إن تناول أطعمة صحية وعالية الجودة تحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة يغذي الدماغ ويحميها .
أهم الفيتامينات التي تطور القدرات العقلية
من الفيتامينات التي تساعد في تنمية القدرات العقلية فيتامين E ، C ، B6 ، B12 ، B9 .
فيتامين E
من المعروف أن فيتامين E يلعب دورا رئيسيا في مكافحة الجذور الحرة و مقاومة تلف الخلايا ، و قد وجدت العديد من الدراسات أن فيتامين E يؤخر تطور مرض الزهايمر (معتدل و خفيف) ، و في عام 2014 ، أفادت دراسة نشرت في مجلة الجمعية الأمريكية للقلب أن توكوترينول ، الذي يحدث بشكل طبيعي في زيت النخيل ، و هو نوع من فيتامين E ، يمكن أن يحمي الدماغ من تطور الآفات البيضاء المرتبطة بزيادة خطر السكتة الدماغية ، الزهايمر المرض ، و مرض باركنسون .
فيتامين ب 6
– يساهم فيتامين ب 6 في وظائف العديد من أعضاء الجسم ، و هناك حاجة لفيتامين ب 6 لنمو الدماغ السليم و الجهاز العصبي ، كما يلعب دورًا مهمًا في إنتاج السيروتونين و الدوبامين المطلوب لعمل النواقل العصبية ، و القلب والأوعية الدموية ، الجهاز الهضمي ، و المناعة ، و العضلات ، و جعل الهرمونات السيروتونين و النورادرينالين ، و التي تؤثر على مزاج الإنسان .
– و يساعد أيضا الجسم في صنع الميلاتونين ، و هو مهم في تنظيم الساعة الداخلية ، و من مصادر فيتامين ب 6 : لحم البقر ، الدواجن ، الأسماك ، البيض ، الحبوب الكاملة ، المكسرات ، الفاصولياء ، الموز ، و البطاطا .
فيتامين ب 12
– هذا الفيتامين مهم لكثير من وظائف الجسم ، مثل صحة الدماغ ، وإنتاج خلايا الدم ، والوظيفة العصبية المناسبة. فيتامين B12 يؤخذ عن طريق الفم أيضا في حالات فقدان الذاكرة ، و مرض الزهايمر ، و إبطاء الشيخوخة ، و تعزيز المزاج ، و الطاقة ، و التركيز ، و الوظائف العقلية ، و نظام المناعة .
– يعاني من هذا نقص فيتامين معظم النباتيين ، و كبار السن ، و الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأمعاء ، و صعوبة في امتصاص فيتامين B12 من الغذاء و المكملات الغذائية عن طريق الفم ، و يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى تلف دائم في الأعصاب ، و تدهور وظائف المخ ، و فقدان الذاكرة ، و من مصادر هذا الفيتامين : المأكولات البحرية ، الكبد ، اللحم البقري ، الدجاج ، حليب الصويا المدعم ، منتجات الألبان مثل الحليب ، الزبادي والجبن .
حمض الفوليك
– يعتبر حمض الفوليك أو الفيتامينات فيتامين ب 9 مهمين للغاية في الجسم بسبب ارتباطه بوظائف الدماغ ، و تناول ما يكفي من فيتامين B9 كل يوم يعزز وظيفة الدماغ الصحيحة و يساعد على الحفاظ على الصحة العقلية للإنسان ، و تحتاج النساء الحوامل أيضا إلى تناول كميات أكبر من حمض الفوليك لأنه أمر حاسم عندما يكون الجسم في نمو سريع ، و خاصة أثناء الحمل والرضاعة .
– مصادر حمض الفوليك: الخضروات الورقية والحمضيات والفاصوليا والحبوب الكاملة والسلمون والحليب والأفوكادو ، و نقص فيتامين B9 يؤدي إلى العديد من الأعراض بما في ذلك فقدان الشهية ، و ضيق في التنفس ، والإسهال ، والتهاب اللسان ، والتهيج ، والنسيان .
– و قد يؤدي نقص حمض الفوليك على المدى الطويل إلى ضعف النمو أو التهاب اللثة أيضًا ، و الناس الأكثر عرضة لنقص فيتامين B9 هم من المدمنين على الكحول ، و المرضى الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي ، و المرضى الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية (مرض الاضطرابات الهضمية) .
فيتامين سي
فيتامين سي هو فيتامين قابل للذوبان في الماء ، ويطلق عليه الاسم النشط لحمض الاسكوربيك ، و الإنسان هو حيوان ثديي لا ينتج هذا الفيتامين في جسمه بسبب طفرة جينية ، لذلك من الضروري تناول الأطعمة الغنية للحصول على الاحتياجات اليومية منها ، و مصادر من فيتامين C الفاكهة وخاصة الحمضيات والخضروات الطازجة .
– و هو مهم لكبار السن ، حيث يقلل من معاناتهم من الخرف ، و يحمي من السكتات الدماغية التي تؤثر على قدراته العقلية ، و انخفاض تركيز فيتامين سي له عواقب وخيمة على وظائف وسلامة الخلايا العصبية .
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