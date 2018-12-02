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فيتامين أ هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون وهو مهم للعديد من الوظائف الجسدية، بما في ذلك الرؤية السليمة، والمناعة والتكاثر والبشرة.

أنواع فيتامين أ

هناك نوعان من فيتامين أ وجدت في الأطعمة :

– الريتينول : وهو نوع من فيتامين أ ويوجد عادة في اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان.

– الكاروتينات : هو نوع من فيتامين أ يتم تحويل في الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضراوات الحمراء والخضراء والصفراء والبرتقالية إلى فيتامين أ .

وعلى الرغم من أن النقص نادر في البلدان المتقدمة إلا أن العديد من الأشخاص في البلدان النامية لديهم نقص في فيتامين، والأشخاص المعرضون لأخطار عالية بسبب هذا النقص هم : النساء الحوامل والأمهات المرضعات والاطفال الرضع والأطفال، وقد يزيد من الاصابة بـ التليف الكيسي والإسهال المزمن .

نقص فيتامين أ في الجلد

جفاف الجلد

تظهر أعراض نقص فيتامين أ على الجلد حيث يظهر الجلد جاف، حيث أن فيتامين أ مهم لإصلاح خلايا الجلد كما أنه يساعد على مكافحة الالتهاب التي تسبب بعض مشاكل البشرة، كما يسبب نقص فيتامين أ في تطوير الأكزيما والكثير من مشاكل الجلد الأخرى .

والأكزيما هي حالة تسبب جفاف الجلد الجاف والحكة وتسبب الالتهابات، وقد أظهرت العديد من الدراسات السريرية فيتامين أ في علاج الأكزيما خلال دراسة استغرقت 12 أسبوعًا، بعد تناول الأشخاص المصابون بـ الأكزيما المزمنة من10 إلى 40 ميلجرام من فيتامين ا يوميًا انخفضت أعراض الاكزيما بنسبة 53٪ .

وعلى الرغم من أن الجلد الجاف يمكن أن يكون له العديد من الأسباب، لكن نقص فيتامين أ المزمن قد يكون السبب الرئيسي،و يلعب فيتامين أ دورًا مهمًا في إصلاح البشرة ويساعد في مكافحة الالتهاب.

حب الشباب

يحارب فيتامين أ الالتهاب ويساعد في منع ظهور حب الشباب، وقد ارتبطت دراسات متعددة تشير إلى أن هناك علاقة بين انخفاض مستويات فيتامين أ وظهور حب الشباب، ويمكن لفيتامين أ علاج حب الشباب حيث تشير الأبحاث أن الكريمات التي تساعد في علاج حب الشباب تحتوي على فيتامين أ .

اعراض نقص فيتامين أ

جفاف العيون

من أكثر المشاكل التي يسببها نقص فيتامين أ هي المشاكل المتعلقة بالعين، وفي بعض الحالات القصوى من نقص فيتامين أ قد يؤدي إلى العمى الكامل أو موت القرنية، ومن علامات نقص فيتامين أ على العين هي جفاف العين، أو عدم القدرة على إنتاج الدموع، ويعاني الأطفال في الهند وأفريقيا وجنوب شرق آسيا من نقص في فيتامين أ وهم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بجفاف العين.

وقد وجدت إحدى الدراسات أن الجرعات العالية من فيتامين أ قللت من انتشار جفاف العيون بنسبة 63 ٪ بين الرضع والأطفال الذين تناولوا المكملات الغذائية لمدة 16 شهرا .

العمى الليلي

يمكن لنقص فيتامين أ الشديد أن يؤدي إلى الاصابة بالعمى الليلي، وقد أفادت عدة دراسات أن ارتفاع معدل انتشار العمى الليلي في الدول النامية كبير بسبب نقص هذا الفيتامين، وقد عمل المهنيون على تحسين مستويات فيتامين أ في الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالعمى الليلي.

في إحدى الدراسات تم إعطاء النساء اللواتي يعانين من العمى الليلي فيتامين أ على شكل مكملات غذائية، وكانت النتيجة زادة قدرة المرأة على التكيف مع الظلام بأكثر من 50٪ خلال ستة أسابيع من العلاج .

العقم ومشاكل في الانجاب

يعتبر فيتامين أ ضروري لعملية التكاثر في كل من الرجال والنساء ، وقد يكون أحد أعراض نقص فيتامين أ هو تأخر الانجاب وقد يؤدي في بعض الحالات إلى العقم عند الرجال والنساء، ويرتبط الاجهاض المتكرر وتشوهات الاجنة بنقص فيتامين أ .

تأخر النمو

الأطفال الذين لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين أ قد يعانون من توقف في النمو لأنه ضروري للتطور السليم لجسم الإنسان، وقد أظهرت العديد من الدراسات أن مكملات فيتامين أ يمكن أن تحسن من عملية النمو.

وقد اجريت دراسة أجريت على أكثر من 1000 طفل في إندونيسيا على أولئك الذين يعانون من نقص فيتامين أ ويعانون من توقف ثم تلقوا مكملات غذائية من فيتامين أ مما ساعد في تحسن النمو.

التهابات الحنجرة والصدر

قد تكون العدوى المتكررة في الحنجرة أو الصدر علامة على نقص فيتامين أ في الجسم، وقد تساعد المكملات الغذائية في الحد من عدوى الجهاز التنفسي، والاشخاص البالغون الذين لديهم مستويات عالية من فيتامين أ في الدم لا يعانون من كثرة العدوى في الحلق والصدر.

ضعف التئام الجروح

يساعد تناول فيتامين أ في التئام الجروح حيث أن نقصه يسبب في ضعف التئام الجروح.

مخاطر زيادة فيتامين أ

على الرغم من الفوائد الصحية لفيتامين أ إلا أن زيادته قد تسبب الكثير من المخاطر مثل :

– عادة ما ينتج عن تناول جرعة عالية من المكملات الغذائية على مدى فترات طويلة إلى تخزين فيتامين أ الزائد في الكبد ويمكن أن يؤدي إلى السمية التي قد تتمثل في تغيرات في الرؤية، وتورم العظام، وجفاف الجلد وخشونته، وتقرحات الفم والشعور بالارتباك.

– يتم تكوين حصوات في النساء الحوامل بسبب تناول كميات كبيرة من فيتامين أ لمنع العيوب الخلقية المحتملة للجنين أثناء الحمل.