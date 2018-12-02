انت الان تتابع موضوع التداخل الدوائي والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
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التفاعلات الدوائية هي حالة تؤثر فيها المادة (عادةً دواء آخر) على نشاط الدواء عندما تتم إدارة كليهما معاً ، و يمكن أن يكون هذا الإجراء تآزريًا (عندما يزيد تأثير الدواء) أو يتعارض (عندما ينخفض تأثير الدواء) أو يمكن إنتاج تأثير جديد قد يكون ضارا.
التفاعلات الدوائية المختلفة
– عادةً ما تتبادر إلى الذهن التفاعلات بين الأدوية ، و مع ذلك قد توجد تفاعلات أيضًا بين الأدوية و الأطعمة (التفاعلات بين الأدوية و الأغذية) ، و كذلك الأدوية و النباتات الطبية أو الأعشاب ، فعلى سبيل المثال يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية مضادة للاكتئاب مثل مثبطات مونوامين أوكسيديز ألا يتناولوا الطعام الذي يحتوي على التيرامين ، حيث أنه قد يحدث ارتفاع ضغط الدم.
– لابد أن نتعرف على أهمية هذه التفاعلات الدوائية في ممارسة الطب ، و إذا كان المريض يأخذ دوائين واحدًا منهم يزيد من تأثير الآخر فمن الممكن أن تحدث جرعة زائدة ، و هذا قد يزيد تفاعل العقاقير مما يؤدي إلى خطر حدوث آثار جانبية ، و من ناحية أخرى إذا تم تخفيض عمل الدواء ، فقد يتوقف عن استخدامه العلاجي بسبب الجرعة ، في بعض الأحيان يمكن البحث عن هذه التفاعلات من أجل الحصول على تأثير علاجي محسن ، و تشمل أمثلة ذلك استخدام الكودايين مع الباراسيتامول لزيادة تأثيره المسكن ، أو مزيج من حمض clavulanic مع أموكسيسيلين من أجل التغلب على المقاومة البكتيرية للمضاد الحيوي.
انواع التفاعلات الدوائية
– التفاعلات الدوائية ذات الأهمية الخاصة لممارسة الطب ، و فيها يزداد خطر ظهور التفاعل الدوائية نتيجة لعدد الأدوية التي يتم تعاطيها للمريض في نفس الوقت ، و من الممكن أن يحدث تفاعل بين دواء و مادة أخرى موجودة في الكائن الحي (أي الأطعمة أو الكحول) ، أو في بعض الحالات المحددة ، قد يتفاعل الدواء مع نفسه ، كما يحدث مع الجفاف ، في حالات أخرى ، لا ينطوي التفاعل على أي تأثير على الدواء.
– من الممكن أيضًا أن تحدث التفاعلات خارج الجسم قبل أن يتم تعاطي المخدرات أو تناول العقار ، يمكن أن يحدث هذا عندما يتم خلط عقارين ، على سبيل المثال ، في محلول ملحي قبل الحقن في الوريد.
– قد تكون التفاعلات الدوائية نتيجة لعمليات مختلفة ، مثل التغيرات في الامتصاص ، و التوزيع ، و التمثيل الغذائي ، وإفراز (ADME) الدواء.
التآزر و التعارض في تفاعلات الدواء
– عندما يتسبب التفاعل في حدوث زيادة في تأثيرات أحد هذين العقارين أو كلاهما ، يسمى التفاعل تأثيرًا تآزريًا ، و يحدث “التآزر الإضافي” عندما يكون التأثير النهائي مساوياً لمجموع تأثيرات العقارين (على الرغم من أن بعض المؤلفين يجادلون بأن هذا ليس تآزراً حقيقياً) ، و عندما يكون التأثير النهائي أكبر بكثير من مجموع التأثيرين ، يسمى هذا التآزر المعزز.
– يسمى التأثير المعاكس للتآزر بالتعارض ، و هناك عقاران يتعارضان عندما يؤدي تفاعلهما إلى انخفاض في تأثير أحد أو كلا العقارين ، و يمكن أن يحدث كلا من التآزر و التعارض خلال مراحل مختلفة من تفاعل دواء مع كائن حي ، مع أن لكل تأثير اسم مختلف.
– قد يحدث التآزر على مستوى مستقبلات خلوية ، و تسمى المواد المتضمنة للتفاعل ناهضات ، و في حالة التعارض تُعرف المواد المعنية بالمنبهات العكسية.
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