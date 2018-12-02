شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تكشف حقيقة العلاقة بين «السرطان» ونوع من «الأكواب» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه لا توجد دراسات علمية موثوقة تفيد بصحة أن شرب الماء بالأكواب النحاسية يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

وأوضحت الهيئة في رسائلها التوعوية حول الإشاعات التي يرددها البعض والتي زعمت إحداها أن “شرب الماء بالأكواب النحاسية يساعد في قـتـل البكتيريا وتحفيز الدماغ وتنظيم عمل الغدة الدرقية وتهدئة آلام التهاب المفاصل وتعزيز صحة الجلد وتباطؤ الشيخوخة وتحسين الهضم والتخلّص من فقر الدم وتقليل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب”، معلقةً أنه لا صحة لها علمياً.

وقالت الهيئة: إن الأواني النحاسية تُستخدم لتخزين مياه الشرب بشكل تقليدي في شبه القارة الهندية بالتحديد؛ للاعتقاد بارتباطها ببعض التأثيرات الصحية الإيجابية، إذ ذُكرت هذه العادة في نصوص تاريخية لديهم، لكن دون أدلة.

وأشارت إلى أنه لا توجد دراسات علمية تفيد بصحة تلك الادعاءات، عدا دراسة واحدة أُجريت بالهند بينت احتمال عدم نمو بعض أنواع البكتيريا عند حفظ المياه في أوانٍ نحاسية لمدة 16 ساعة على الأقل، إلا أن هذه تحكمها ظروف محددة.