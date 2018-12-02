عادات صحية بريئة تدمر صحتك

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - معظمنا على يقين من أننا نفعل كل شئ بشكل صحيح، نستخدم مجفف الهواء لتجفيف أيدينا وننقع الأطباق في الحوض ولا يمكننا تمرير يوم واحد في العمل بدون تناول كوب واحد على الأقل من القهوة، لكن الحقيقة أن المجففات تنشر العدوى والحوض الرطب أكثر خطورة من مقعد المرحاض وكوب نظيف لن ينقذك من الجراثيم في آلة القهوة.

فيما يلي بعض الحقائق المثبتة علميًا عن الضرر الناجم عن بعض العادات الشائعة.. هذه المعلومات ستساعدك على حماية صحتك:

1- نقع الأطباق في الحوض:

الحوض يعد بيئة مثالية للبكتيريا حيث يمكنك العثور هناك على السالمونيلا والبكتيريا العنقودية، ومن أجل تجنب اضطراب المعدة والأمعاء فمن الضروري غسل الحوض ليس فقط بعد غسل الأطباق ولكن أيضا بعد استخدامه لغسل الأسماك واللحوم النيئة والخضروات، كومة من الأطباق المنقوعة هي حل سهل ولكنه غير آمن.

2- غسل اليدين بالماء الساخن:

بعض الباحثين يقولون إن درجة حرارة الماء لا تؤثر على قتل الجراثيم، فالوقت المستغرق في غسل اليدين هو أكثر أهمية في هذه الحالة، فـ 5 ثوان لن تقوم بتنظيف أي شئ ولكن في 30 ثانية يمكنك قتل جميع البكتيريا على يديك.

عن طريق غسل اليدين بالماء الساخن في كثير من الأحيان يمكنك تقليل وظائف الحماية من جلدك وقد يحدث تهيج أو التهاب بالجلد.

3- ممارسة الرياضة مع الماكياج:

أحيانا نذهب إلى الصالة الرياضية ونعتقد أن قضاء بعض الوقت في إزالة الماكياج لا فائدة منه لأننا سننتهي بالاستحمام بعد التمرين، ومع ذلك أثناء التمرين تحتاج بشرتنا للتنفس وتنظيف نفسها.

إذا كنت تضعين الماكياج فقد يؤدي ذلك إلى انسداد المسام، ونتيجة لذلك يمكنك أن تصبحي عرضة لمشاكل الجلد.. قومي بإزالة الماكياج قبل التمرين.

4- تنظيف اليدين بواسطة مجفف الهواء:

حقيقة أننا لا نلمس مجفف الهواء بأيدينا هو مجرد وهم، تعتبر المجففات الكهربائية غير صحية فهي تلتقط الكثير من البكتيريا وتنشرها مع تدفق الهواء وقد تصل إلى الرئتين أو الجلد أو الجسم، المناشف الورقية أكثر فعالية ونظافة من مجففات اليد الكهربائية.

5- تذويب الطعام في درجة حرارة الغرفة:

نادرا ما نفكر بالطريقة التي تؤثر بها درجة حرارة بيئتنا وسرعة إزالة الجليد على جودة الطعام، فترك اللحم والسمك في وعاء مباشرة على الطاولة ضار جدا، فمن أجل منع الجراثيم من التكاثر من الأفضل ترك اللحوم والأسماك لتذويب الثلج في الثلاجة.