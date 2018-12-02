عادات ضارة تدمر مينا الأسنان

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - هل تعلم أن مينا الأسنان هي أقوى مادة في جسم الإنسان؟ تلعب مينا الأسنان دورًا حيويًا في حماية أسناننا من الأذى المحتمل، ومع ذلك فإننا نميل إلى إلحاق الكثير من الضرر بها وذلك بفضل عاداتنا الهضمية المتهورة، إليك بعض العادات السيئة التي تدمر المينا الثمينة لأسناننا:

1- أحماض المعدة:

مشاكل الحموضة تعد إحدى أكبر أسباب تآكل مينا الأسنان، يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة التي تسبب الحموضة وعدم علاج ارتجاع المرئ إلى دخول أحماض المعدة إلى الفم، هذه الأحماض القوية في المعدة ينتهي بها الأمر بالتأثير على أسنانك.

2- تناول الكثير من الفواكه الحمضية:

في هذه الأيام فإن جميع الأنظمة الغذائية تحاول التخلص من السموم في الجسم وتطهيرها بشرب ماء الليمون طوال اليوم، هذا قد لا يكون شيئًا جيدًا بالنسبة للأسنان.

إن محتوى حامض الستريك في الحمضيات وخاصة الليمون يضعف مينا الأسنان.

3- وجود فجوات بين الوجبات:

يمكن إلقاء اللوم على أسلوب حياتنا المزدحم، ولكن بعضنا لا يستطيع أن يأكل بانتظام في الوقت المحدد، هذا قد يسبب كارثة لمينا الأسنان التي يمكن أن تتآكل نتيجة لمحتوى الحمض في أفواهنا، لذا لا تجعل الفجوة بين الوجبات تزيد أكثر من 2 – 3 ساعات.

4- تناول الكثير من المشروبات الغازية:

ربما تتذكر قصة السّنة التي ذابت في المشروبات الغازية بعد أسبوع، هذه القصة صحيحة بعض الشئ، تناول كميات كبيرة من المشروبات الغازية الملونة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والأحماض يمكنها أن تحلل مينا الأسنان.

5- التقيؤ في كثير من الأحيان:

أولئك الذين يعانون من الشره المرضي يتقيؤون باستمرار بعد تناول الطعام بنهم، في كل مرة تتقيأ تقوم بطرد الأحماض القوية من فمك، يمكن أن يسبب التقيؤ المستمر بعد تناول الطعام بكثافة في أن تتلامس هذه الأحماض مع أسنانك مما يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان على المدى الطويل.