كيف تختارين البطانية المناسبة لطفلك

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - لا أستطيع القول إن شراء بطانية للطفل هي ضرورة مطلقة عندما يتعلق الأمر بأساسيات الطفل حيث يكون لكل أم قائمة خاصة بها من الضروريات.

الكثير من الناس قد يعتقدون أن بطانية الأطفال قد لا تكون ضرورة في المناخ الحار والرطب مثل مناخنا، وبدلا من ذلك ستكون الأولوية لقماش التقميط أو لحاف خفيف من القطن، ولكن البطانية مفيدة لطفلك في عدد من الطرق وخاصة للحفاظ على دفء طفلك في ليالي الشتاء، وإذا كان لديك رضيع يقضي معظم وقته في النوم فإن الاستثمار في بطانية جيدة أمر منطقي بالفعل.

إليك كيف يمكنك شراء بطانية مناسبة لطفلك:

- أولا تأكدي من أن المادة التي تختارينها مناسبة للبشرة بالنسبة لطفلك، القطن هو أفضل رهان، اختاري بطانية تحتوي على طبقة من القطن تحتها.

- امتنعي عن شراء البطانيات التي تحتوي على الكثير من الفراء عليها لأن هذا الفراء يمكنه أن يتساقط ويدخل في فتحة الأنف أو فم الطفل أثناء التنفس مما يؤدي إلى اختناق الطفل.

- تجنبي البطانيات المصنعة من المواد القيلة لأنها ليست مصنوعة من مواد قابلة للتنفس، إذا قام طفلك بسحبها فوق رأسه أثناء النوم فقد يؤدي ذلك إلى اختناقه.

- حتى إذا قمت بشراء بطانية ثقيلة لطفلك تأكدي من أنها مصنعة من مواد قابلة للتنفس، يمكنك معرفة ذلك عن طريق الإمساك بالبطانية مقابل مروحة لمعرفة إذا كان الهواء يمر من خلالها.

- تجنبي شراء الأقمشة الصناعية أو الساتان لأن ذلك لن يساعد في الحفاظ على دفء طفلك ويؤدي أيضا إلى ظهور الطفح الجلدي أو مشاكل البشرة الحساسة.

- تأكدي من شراء بطانية بالحجم الصحيح وهذا يعتمد على حاجتك وضروريتك، وإذا كنت ترغبين في لف طفلك فربما يكون من الضروري وجود بطانية بحجم أكبر.