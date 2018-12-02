يجب زيارة الطبيب فور ظهور هذه المشكلات في عينيك

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - العين من أهم أجزاء الجسم، لكن مع الأسف لا ننتبه لها إلا إذا حدث بها ضرر بالغ، مع العلم أن علينا العناية بصحتها من جميع النواح وزيارة الطبيب بين الحين والآخر للاطمئنان عليها.

ويوصي الأطباء بعمل فحص شامل للعينين كل عام أو عامين حتى لو لم تكوني بحاجة إلى علاج، لأن هناك بعض المشكلات التي قد تعتقدين أنها عادية ومع إهمالها تتطور لمشكلات خطيرة بعينيك، فهيا تعرفي عليها، ولو كنت تعانين من أيٍ منها فعليك بالتوجه الفوري إلى طبيب العيون.

1- تشاهدين مايشبه خيوط العنكبوت وومضات من الضوء

في التجويف الخلفي من مقلة العين هناك جزء من العين يسمى الجسم الزجاجي وله قوام مثل قوام بياض البيض، ومع التقدم في العمر يصبح هذا الهلام أكثر سيولة ويكون عوامات أو أشياء عائمة تشبه خيوط العنكبوت المنجرفة أو بقع سوداء في مجال الرؤية.

وهي أعراض من الناحية النظرية غير مؤذية إذا كنت تشاهدينها مرة أو مرتين فقط، لكن لو لاحظت زيادة مفاجئة في عدد العوامات فيجب زيارة الطبيب لأن هذا قد يكون مؤشرًا على أن الشبكية والأوعية الدموية في عينيك تمزقت وأيضا لو كنت تشاهدين ومضات من الضوء فقد يكون هذا مؤشر على حدوث إنفصال في الشبكية والذي قد يؤدي إلى العمى.

وطبقا لمكان وحجم التمزق يمكن للطبيب علاجه بالليزر، أو علاجات التجميد وحقن فقاعات الغاز داخل العين لإعادة شبكية العين إلى مكانها أو للعمل على العين.

2- عينين تؤلمانك أو تشعرين بحرقة بداخلهما

الالتهاب والتهيج سبب رئيسي هنا وينتج غالبا في صورة حكة وشعور بالحرقة، وهذه حالة يطلق عليها التهاب الجفن، وتحدث بسبب البكتيريا أو عثة مجهرية تعيش على الجفون، ولحسن الحظ فإن استخدام شامبو الأطفال مع الماء الدافيء يصلح هذه المشكلة.

وهناك مشكلات أخرى من بينها العدوى والالتهابات المؤلمة من غدد الجفون الزيتية، وسيقوم الطبيب عادة باستخدام كمادات للتخلص من هذا الجيب الالتهابي لتصريف البثور أو الدمل الموجود في الجفن إذا لم يصرف من تلقاء نفسه، وقد يتطلب الأمر جراحة.

قد تصاب العين بحروق الشمس أيضا وهي حالة مرضية تسمى العمى الثلجي تنتج من التعرض للأشعة فوق البنفسجية أو الأضواء الصناعية مثل لمبات التان، ويظهر كما لو كانت أشعة الشمس تنعكس من سطح لامع مثل الرمال والماء والثلج أو الجليد، وتذهب هذه الحالة عادة من تلقاء نفسها، لكن يمكن أن يصف الطبيب قطرة معينة لو كان هناك خطر وجود عدوى.

3- عينيك شديدة الجفاف أو الاحمرار

يدل احمرار العين على أنها ملتهبة وهناك تمدد في الأوعية الدموية وينتج ذلك لعدة أسباب منها التعرض لمهيج كيميائي مثل البصل أو تفاعل أدى للحساسية مثل التلامس مع القطط وما شابه.

والسبب الآخر قد يكون جفاف العين، فعندما تتوقف عينيك عن إنتاج سطحٍ كافٍ من الدموع أو تبقى مرطبة، ولإخراج الأشياء بنفسك أولا، يوصي الأطباء عادة باستخدام مرهم أو دموع صناعية.. المهم أن تتجنبي أي منتجات للـ OTC التي يعتقد أنها تخلص العين من الاحمرار وذلك لأنها لا تعالج المشكلة إنما تغلفها فقط.

ولو استمرت الحالة فيجب زيارة الطبيب ليحدد نسبة جفاف العين سواء إذا كان جفافًا شديدًا أو أنه مجرد اضطراب في المناعة الذاتية الذي يحتاج إلى ما هو أكثر من مجرد قطرة للعين.

4- ظهور شامة جديدة أو نمش في عينيك

لو كان بعينيك نمش أو شامة دائما سوف يذكر لك الطبيب ذلك، لكن لو ظهرت واحدة جديدة فيجب زيارة الطبيب ليقيم حالتها، وهذا لو كنت تستطيعين رؤيتها حيث تظهر الشامات عادة في مؤخرة العين ولا يمكنك الانتباه لها، والمشكلة مع الشامات هي أنها قد تصبح ورم خبيث تندرج تحت مسمى سرطان الجلد.

وهذا أمر نادر جدا، لكنه يستحق الانتباه فلو تطور الورم أو سرطان الجلد في مؤخرة العين تظهر معه أعراض الرؤية؛ والتي تبدأ بعدم وضوح الرؤية وحتى الانفصال التام للشبكية، ولهذا يجب زيارة الطبيب على الفور.

5- لديك ازدواج في الرؤية

عند وجود ازدواجية في الرؤية والعينيان مفتوحتان فقد يشير ذلك إلى أن عضلاتك ليست في محازاتها الصحيحة، وقد يكون ذلك نتيجة لمشكلة عصبية ويمكن أن تكون مؤشرًا لورم بالمخ أو سكتة دماغية.

ولو كان لديك ازدواج في الرؤية في عين واحدة وهو أقل شيوعا، فهذا قد يكون نتيجة لإعتام في عدسة العين أو أمر متعلق بالشبكية.

ولو كانت المشكلة عضلية فقط، فيمكن استخدام علاج مؤقت في عدسات العين فهي تساعد في تصحيح الرؤية من خلال الانحناء لمحاذاة الضوء بحيث يحول الصورتين إلى واحدة وهناك وسائل جراحية لتصحيح عدم الانحياز العضلي.

ولو كانت هناك مشكلة عصبية فسوف ينصح الطبيب بإجراء أشعة الـ MRI أو CAT وبالتالي يجب التواصل مع خبراء في مجال جراحة وطب العيون.