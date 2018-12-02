طريقة إعداد وتحضيردجاج محشي بالفريكة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- فروج : فروجتان (حجم وسط 900 غم)

- بهار سادة : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة

- الفريكة : 400 غراماً (مقادير حشوة الفريكة للفراريج)

- مرق دجاج : 2 مكعب (مقادير حشوة الفريكة للفراريج)

- الماء : 2 ليتر (مقادير حشوة الفريكة للفراريج)

- البصل : 1 حبة (مقادير حشوة الفريكة للفراريج)

- السمنة : ملعقتان كبيرتان (مقادير حشوة الفريكة للفراريج) طريقة التحضير

1. تغسل الفراريج وتتبل بالبهار السادة والفلفل الأسود والقرفة، ثم تسلق. 2. تقلى البصلة بالسمنة. 3. تضاف الفريكة لتقلى مع البصلة. 4. تضاف مكعبات الدجاج على الفريكة ثم يضاف الماء. 5. تترك لتنضج مدة 30- 45 دقيقة على نار هادئة. 6. تصفى الفراريج من ماء السلق و تبرد ثم تحشى. 7. توضع بالفرن لمدة 10- 15 دقيقة لتحمير القشرة الخارجية.

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