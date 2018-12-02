طريقة إعداد وتحضير ديك رومي محشي ورق عنب

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- ديك الرومي : حسب الرغبة (حجم متوسط)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- بهارات : حسب الرغبة

- جوزة الطيب : ملعقة صغيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- الصلصة : كوب

- ورق العنب : 250 غراماً

- الأرز : 2 كوب

- طماطم : 2 حبة (مبشورة)

- بقدونس : نصف كوب

- الكزبرة : نصف كوب

- الشبت : نصف كوب

- النعناع : ربع كوب

- البصل : 2 حبة

- الزيت : حسب الحاجة طريقة التحضير

1. يوضع الزيت مع البصل على النار ويقلب قليلا حتى يصفر. 2. تضاف الطماطم المبشورة والصلصة وملح وفلفل وتترك حتى تصبح كثيفة. 3. ترفع من على النار ويضاف الأرز والشبث والبقدونس والكزبرة والنعناع والبهارات ويقلب جيداً. 4. يحشى ورق العنب بخليط الأرز ثم يحشى الديك الرومي بورق العنب المحشي. 5. يخلط زيت مع البهارات وجوزة الطيب وملح وفلفل ويحقن الديك بالخليط بواسطة سرنجة حتى يصبح لحمه طرياً. 6. تذوب الزبدة مع الصلصة والبهارات وجوزة الطيب وملح وفلفل. 7. يدهن الديك المحشي بالصلصة ويوضع معه ماء ليساعد على نضج ورق العنب ويغلق الديك ويدهن بالصلصة. 8. يدخل فرن ساخن مع تغطيته بورق الأولمنيوم حتى ينضج ثم يقدم.

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