شكرا لقرائتكم خبر عن التحفيز الكهربائى أحدث علاج لمرضى الاكتئاب.. وهذه أهم شروط اللجوء إليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة عن أحدث علاج للاكتئاب، حيث أفادت أن التحفيز العميق للدماغ يمكن أن يعالج الاكتئاب المقاوم للعلاج.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى MedicalNewsToday، أدى تحفيز منطقة دماغية تسمى قشرة الدماغ الأمامية إلى تحسينات "مهمة" فى المزاج للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب المعتدل إلى الشديد.

وأوضح الباحثون أن اضطراب الاكتئاب الشديد يؤثر على أكثر من 16 مليون بالغ سنوياً فى الولايات المتحدة وهو السبب الرئيسى للإعاقة فى جميع أنحاء العالم.

وأشار الباحثون إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يعيشون مع اكتئاب شديد لا يحصلون على أى فائدة من العلاجات الموجودة.

وفى الدراسة الجديدة، استخدم الدكتور "إيدى تشانغ" أستاذ جراحة المخ والأعصاب فى جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو (UCSF)، وزملاؤه، التحفيز العميق للدماغ (DBS) كعلاج بعد فشل العلاجات الأخرى، حيث يزرع المتخصصون شرائح تسمى "إلكترودات" فى الدماغ لإرسال تيارات كهربائية إلى القشرة الأمامية فى المخ.

وأوضح الباحثون أن القشرة الأمامية فى المخ مرتبطة بشكل غنى بمختلف هياكل الدماغ المرتبطة بالمزاج، والاكتئاب، واتخاذ القرار، مما يجعلها مسئولة عن العاطفة والإدراك.

وكشفت الدراسة التى شملت على 25 شخص، أن 3 دقائق من تحفيز القشرة الأمامية يحسن المزاج ويعالج الاكتئاب الشديد. ويأمل الباحثون فى تعميم التجربة لمرضى الاكتئاب الشديد.