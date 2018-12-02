شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام هيصغرك 30 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية جديدة شملت على مشاركين فوق سن الـ70 يمارسون الرياضة بانتظام لسنوات، أن قلوب المشاركين ورئتيهم وعضلاتهم كانت فى حالة مماثلة للأشخاص فى سن الأربعينيات.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قام الباحثون من مختبر الأداء البشرى بجامعة بول ستيت فى مونسى، مؤخراً بتقييم الحالة الفيزيائية للناس فى السبعينات من العمر والذين كانوا يمارسون الرياضة بانتظام لعدة عقود.

وقارن الفريق القياسات الصحية لهؤلاء المشاركين بأقرانهم وقياسات الأشخاص الأصحاء فى العشرينات من عمرهم، وعلى وجه التحديد، قاس الباحثون قدرة القلب والرئة، وكذلك لياقة العضلات.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام عامًا بعد عام يتمتعون بصحة أفضل بشكل عام، وهؤلاء البالغون من العمر 75 عامًا يتمتعون بصحة قلبية وعائية مشابهة لمدة تتراوح أعمارهم ما بين 40 و45 عامًا.

وأشار الباحث الرئيسى "سكوت ترابى"، مدير مختبر الأداء البشرى، إن القياسات الصحية للمشاركين النشطين بدنياً فى السبعينيات من العمر تبدو أشبه بأصحاب الأشخاص الأصحاء الأصغر سناً، وأن هذه الفوائد تنطبق على النساء والرجال على حد سواء.

وأضاف الباحثون أن 30 إلى 45 دقيقة من المشى فى يوم واحد، لها مقدار كبير من الفوائد الصحية التى ستحصل عليها للجسم.