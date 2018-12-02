معتقدات الجدات عن تشابك شعر الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 دجنبر 2018 12:01 مساءً - من المعارك اليومية التي تدور بين الأمهات والأطفال، معركة فض التشابك في شعر الصغار، ولذلك فقد سادت معتقدات عن تشابك شعر الصغار الصباحي ومنها:

ترى الجدات أن الخصام بين الزوجين يؤدي إلى تشابك شعر الصغير.

والشيطان ووجوده في البيت يؤدي لاشتباك شعر الصغير.

فيما قامت الجدات بتكرار الشهادتين عند تمشيط شعر الصغير لفك تشابكه.

وتمنع الجدات الثرثرة أثناء تمشيط شعر الصغير لكي لا يتشابك.

ونميمة الجارة دليلها هو تشابك شعر صغيرك.

والآن ما هو حل تشابك شعر الصغير؟

إليك هذه الطرق:

يغسل شعر الطفل بماء مناسب الحرارة لكي لا يتشابك الشعر، فالماء القليل الحرارة يؤدي للتشابك.

ملسي الشعر بزيت الزيتون قبل غسله، فذلك يسهل تمشيطه.

لا تسمحي لطفلك باللعب بشعره لأنه سوف يجعله يتشابك أكثر.

دلكي شعر طفلك من الأطراف إلى الأعلى، وليس العكس.

استخدمي الشامبو المرطب والذي يناسب شعر الصغار.

ضعي الشامبو على الشعر وهو جاف فهذا يؤدي إلى سهولة تسريحه بعد غسله.