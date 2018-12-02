مبروك المولود .. عبارات تهنئة من تويتر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 دجنبر 2018 12:01 مساءً - ليس هناك أروع من مناسبة قدوم مولود جديد للحياة، فهو من أجمل الأرزاق التي تسعد الأبوين وينعمون بها، فهل لديك شخص قريب أو عزيز ورزقه الله بطفلٍ جديد وتبحثين عن عبارات وتهاني بمناسبة قدومه.

"الخليج 365 وطفلك" اختارت لك مجموعة جمل تهنئة بالمولود، فاختاري ما يروق لك وقدمي بها التهنئة لمن تحبين:



• اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لهم فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى.

• بورك لكما في الموهوب وشكرتما الواهب، رزقكم الله بره وبلغ أشده وجعله الله من عباده الصالحين.

• ‏الف مبروك قدوم المولود، جعله الله من مواليد السعادة، أسأل الله أن يرزقكم بره ويجعله من حفظة كتابه.

• بقدومه هلت البشاير وبصوته هز المشاعر الله يحميه من المخاطر ويجعله دوم طيب الخاطر.

• مبروك عليكم أحلى الحلوين، الله يديمه لكم يا رب، ويجعل دربه اليقين.

• جعله الله من مواليد السعادة، ووفقه للبر والعبادة.

• يا فرحة قلب أمك بعد تسعة شهور، و يا قرت عين أبوك يوم زادت عزوته.

• يا أجمل هدية من الخالق، نتمنى العين ما تفارق، أجمل وأروع مولود هل بوسط الخلائق.

• اللهم أكتب له طول العمر وحسن العمل وسعة الرزق وسعادة الدارين.