شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل تجميل الأسنان بتقنية الـ3n Veneers.. يقدمها دكتور أحمد القفاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الابتسامة أبرز مظاهر الشكل الجذاب للشخص ومدى رضاه عن نفسه، فالابتسامة تلعب دورًا هامًا فى منح الشخص الثقة فى النفس أثناء التحدث إلى الآخرين، وإذا لم يكن الشخص راضيا عن ابتسامته ربما يصاب بأمراض نفسية، مثل الانطواء والعزلة عن الآخرين، لذا يحرص الكثير منا على ظهور أسنانه بمظهر لائق أمام الآخرين، ويتجه البعض لتجميل أسنانه بأى طريقة كانت، ولعل أحدث الطرق والتقنيات الحديثة فى عالم تجميل الأسنان هى تقنية3n Veneers.

ولمعرفة المزيد عن تقنية 3n Veneers، لتجميل الأسنان، التقى ”الخليج 365”، الدكتور أحمد القفاص، عضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، للوقوف على آلية عمل هذه التقنية وكيفية إجرائها ومن هم المؤهلون لعمل تجميل للأسنان بتقنية 3n Veneers وكان الحوار التالى.

س: فى البداية نريد أن نعرف معلومات أكثر عن تقنية 3n Veneers لتجميل الأسنان؟

يوضح الدكتور أحمد القفاص، أن تقنية 3n Veneers، هى تقنية ألمانية حديثة جدًا وبدأت فى الانتشار فى الشرق الأوسط وبعض العيادات فى مصر، وتساهم هذه التقنية فى تجميل الأسنان من خلال عدسات لاصقه يتم تثبيتها على سطح الأسنان بدون اللجوء إلى البرد أو الحفر، وبالتالى لا يشعر المريض بأى آلام.

س: ما هى المدة الزمنية لتجميل الأسنان بتقنية 3n Veneers؟

يؤكد الدكتور أحمد القفاص، أن المدة الزمنية لتجميل الأسنان بتقنية 3n Veneers، لا تتجاوز الجلستين فقط، ولكن للحفاظ على إطالة عمرها يجب الحرص على المتابعة الدورية مع الطبيب لفحص القشور التجميلية.

س: إلى أى مدى تستمر نتيجة تقنية 3n Veneers دون الحاجة لإجراء عملية تجميل جديدة؟

يؤكد الدكتور أحمد القفاص، أن أكثر ما يميز تقنية الـ 3n Veneers هو المدة الزمنية التى تعيشها، حيث يمكن لهذه التقنية أن تستمر لمدة زمنية تصل إلى 15 عامًا، وذلك عن طريق الاعتناء بها وكما قلنا المتابعة الدورية مع الطبيب.



إنفوجراف دكتور أحمد القفاص يقدم معلومات هامة عن تقنية 3n Veneers

س: هل عملية تجميل الأسنان بتقنية الـ 3n Veneers ضرورية أم تجميلية؟

الدكتور أحمد القفاص هناك إقبال متزايد فى الفترة الأخيرة على إجراء عمليات تجميل وتبييض الأسنان، وهو ما يؤكد وجود ضرورة لإجرائها، والضرورة هنا تكمن فى أن شكل الأسنان قد يتسبب للشخص فى إصابته بأمراض نفسية مثل الانطواء والعزلة عن المحيطين به بسبب تخوفه من الضحك والحديث أمامهم بسبب شكل أسنانه غير المرضى، ولذلك فإن إجراء تجميل الأسنان بتقنية الـ 3n Veneers، له دور كبير فى الحد من التوتر والحرج أثناء التحدث أو الضحك.



إنفوجراف دكتور أحمد القفاص يقدم معلومة طبية عن تقنية 3n Veneers

س: ما الذى يميز تقنية الـ 3n Veneers عن باقى تقنيات تجميل الأسنان؟

الدكتور أحمد القفاص: أهم ما يميز تقنية الـ 3n Veneers، هى أنها عدسات رقيقة جداً تثبت على الأسنان دون الحاجة إلى الحفر أو برد الأسنان، كما أنها تمتاز بقوة عالية جدًا حيث تستمر أكثر من 5 سنوات وربما 10 سنوات، وتأتى بـ 24 درجة لون أبيض.

س: قلت أن الـ 3n Veneers لها درجات ألوان متعددة.. كيف يتم اختيار اللون المناسب وهل للمريض دور فى ذلك؟

يوضح الدكتور أحمد الققاص، أن اختيار درجة لون الـ 3n Veneers المناسبة لا تتم بطريقة عشوائية أو مزاجية من قبل المريض، ولكن هناك معايير ومقاييس يجب وضعها فى الاعتبار عند الاختيار مثل لون بشرة المريض، ولون العينين ولون اللثة وشكل الوجه وعمر المريض وجنسه "ذكر أم أنثى"، مؤكدًا أنه يجب الاختيار المناسب بناء على هذه المعايير حتى لا تتحول تجميل وتبييض الأسنان إلى عكس الغرض التى تم إجرائها لأجله.

س: هل كل الأشخاص مؤهلون لتجميل الأسنان بتقنية الـ 3n Veneers؟

يؤكد الدكتور أحمد القفاص، أنه على المرضى أولًا اختيار طبيب الأسنان المتخصص فى عالم التجميل، فهو القادر على تحديد التقنية المناسبة لكل حالة، فمثلا هناك حالات تأتى للعيادة تريد إجراء تجميل بتقنية الـ 3n Veneers، ولكنها تحتاج تقويم وتعديل وضع الأسنان وهى لا تعلم ذلك، لذلك يجب فحص أسنان المريض أولا قبل إجراء تقنية الـ 3n Veneers، حتى تعطى نتائج أفضل.



إنفوجراف دكتور أحمد القفاص يقدم معلومة طبية عن تقنية 3n Veneers

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