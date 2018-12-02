طريقة إعداد وتحضير سموذي الأفوكادو بالفراولة الصحي

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الفراولة : 8 حبات (مقطعة مكعبات)

- الأفوكادو : 2 حبة (مقشرة و مهروسة)

- حليب : كوبان

- العسل : ملعقتان كبيرتان طريقة التحضير

1. اخلطي الأفوكادو المهروس والفراولة المقطعة والحليب والعسل في الخلاط الكهربائي حتى تتمازج المكونات ويصبح المزيج ناعما. 2. صبي المزيج في أكواب التقديم وقدميه فورا.

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