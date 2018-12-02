طريقة إعداد وتحضير القهوة المثلجة اللذيذة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- قهوة سريعة الذوبان : ملعقتان صغيرتان

- الماء : نصف كوب (دافئ)

- حليب : نصف كوب

- صوص شوكولاتة : ملعقة كبيرة (سيرب)

- حليب مركز محلى : 3 ملاعق صغيرة

- مكعبات الثلج : كوب (صغيرة) طريقة التحضير



1. تضاف القهوة إلى الماء ثم توضع في الخلاط الكهربائي.

2. يضاف الحليب وشراب الشوكولاتة والحليب المركز المحلى والثلج ويخلطوا معا جيدا.

3. بعد أن يصبح المزيج متجانس يسكب في كأس التقديم وتضاف إليه مكعبات ثلج.

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