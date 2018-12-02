طريقة إعداد وتحضير مثلجات البطيخ المنعشة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الماء : 3 اكواب

- سكر : 3 اكواب

- عصير الليمون : ربع كوب

- بطيخ : 4 اكواب (مقطع مكعبات بدون بذور) طريقة التحضير

1. سخني الماء و السكر في قدر على نار متوسطة حتى يذوب السكر و اتركيه ليبرد. 2. ضعي البطيخ في محضرة الطعام و اخلطيه حتى يصبح ناعما 3. اخلطي عصير الليمون مع البطيخ المهروس وضعي المزيج في وعاء وغطي الوعاء بالنايلون واتركيه بالثلاجة. 4. اخلطي مزيج السكر مع البطيخ وغطي المزيج بورق النايلون وضعيه بالفريزر لليلة كاملة. 5. اسكبيه بملعقة البوظة وقدميه.

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