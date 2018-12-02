طريقة إعداد وتحضير مثلجات المانجا

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- مانغو : 3 حبات متوسطة (مُقشَّر ومُقطَّع إلى قطع صغيرة)

- زبادي : كوب (يوناني)

- عصير الليمون : 1 حبة ونصف (حامض)

- روح الفانيليا : ملعقة صغيرة

- العسل : ملعقة كبيرة طريقة التحضير

1. تُضاف المكوِّنات إلى إبريق الخلَّط، فتُضرب على سرعة متوسِّطة، بغية الحصول على خليط ناعم وكريمي القوام. 2. يُوزَّع هذا الخليط على قوالب المصَّاصات، التي تُثلَّج.

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