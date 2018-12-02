طريقة إعداد وتحضير كيك التفاح بالكراميل الشهي

المقادير

- البيض : 4 حبات

- دقيق : كوب

- سكر : كوبان

- الفانيليا : ملعقتان صغيرتان

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- التفاح : 3 حبات

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

1- ضعي الدقيق و كوب من السكر و الفانيليا و البيكنج باودر و البيض في إناء عميق و اخلطيهم بالخفاقة الكهربائية حتى يمتزج الخليط ويصبح كريمي

2- قشري التقاح و قطعيه على شكل حلقات ثم ضعيه في إناء به ماء و ليمون كي لا يتغير لونه

3- إحضري القالب أو الصينية التي ستقومي بخبز الكيكة بها و ضعي بها كوب من السكر و قلبيه حتى يتغير لونه للبني الغامق ثم أضيفي الزبدة و أضيفي كوب صغير من الماء المغلي

4- قلبي خليط الكراميل معاً جيداً ثم ضعي التفاح بشكل متناسق فوق خليط الكراميل و أطفئي النار

5- أضيفي خليط الكيك إلى خليط الكراميل و التفاح

6- أدخلي الكيكة الفرن لمدة 25 دقيقية على درجة حرارة توسطة

7- قومي بقلب الكيكة في طبق التقديم بحرص