طريقة إعداد وتحضير مبشورة التفاح

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- للعجين :

الزبدة : 100 غراماً

سكر : ربع كوب

الفانيليا : ملعقة صغيرة

طحين : كوب

ملح : ربع ملعقة صغيرة

- مقادير الحشو :

التفاح : 3 حبات (مقشر ومقطع شرائح رفيعة)

سكر : 3 ملاعق كبيرة

طحين : 2 ملعقة كبيرة

القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- للطبقة النهائية :

السكر البني : كوب

الزبدة : 6 ملاعق كبيرة (طرية)

طحين : ثلاث أرباع الكوب طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 300 درجة. 2. ادهني طبق الفرن بالقليل من الزبدة. 3. اخلطي الزبدة والسكر والفانيلا في الخفاقة الكهربائية حتى يصبح كريمي. 4. أضيفي الطحين والملح واعجني حتى تتكون عجينة متماسكة. 5. مدي العجينة في الطبق المجهز لعمل طبقة القاعدة. 6. اخلطي التفاح مع السكر في طبق. 7. أضيفي القرفة المطحونة والطحين والسكر وقلبي حتى تتمازج المكونات. 8. وزعي التفاح فوق العجينة في طبق الفرن. 9. اخلطي السكر البني مع الزبدة والطحين حتى يصبح كالفتات. 10. وزعي الخليط فوق التفاح وأدخلي الطبق الفرن لمدة 35 دقيقة حتى يتحمر وينضج العجين. 11. قدميها ساخنة أو دافئة إلى جانب آيس كريم الفانيلا.

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