طريقة إعداد وتحضير مبشورة المربى بالشوفان

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- طحين : كوب وربع

- الشوفان : كوب وربع

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الزبدة : ثلاث أرباع الكوب (مذوبة)

- الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

- مربى الفراولة : كوب (أو النوع المفضل لديك) طريقة التحضير

1. اخلطي الطحين والشوفان والملح والبيكنج باودر. 2. أضيفي الزبدة والفانيلا واخلطي. 3. أزيلي كوب من الخليط وضعيه جانباً. 4. مدي الكمية المتبقية في صينية مقاس 13*9 انش. 5. وزعي مربى الفراولة، فوق العجين. 6. فتتي كمية العجين المزالة مسبقا ووزعي الفتات فوق المربى. 8. أدخلي الصينية الفرن على حرارة 350 لمدة 30 دقيقة حتى تتحمر. 9. اتركيها لتبرد وقطعيها وقدميها.

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