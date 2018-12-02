طريقة إعداد وتحضير الكريب بالشوكولاتة البيضاء والفراولة الشهية واللذيذة

المقادير

- طحين : 143 غراماً (مقادير عجينة الكريب)

- الفانيليا : رشّة (مقادير عجينة الكريب)

- البيض : 1 حبة (مقادير عجينة الكريب)

- الزبدة : 30 غراماً (مقادير عجينة الكريب)

- حليب : 143 غراماً (مقادير عجينة الكريب)

- ملح : 2 غرام (مقادير عجينة الكريب)

- سكر : 2 غرام (مقادير عجينة الكريب)

- طحين : 143 غراماً (الأسمر، مقادير عجينة الكريب)

- الماء : 500 غراماً (مقادير عجينة الكريب)

- عجينة الكريب : 110 غرامات

- الشوكولاتة البيضاء : 100 غراماً

- الفراولة : 110 غم (للتزيين)

- صلصة الفراولة : 30 غراماً (للتزيين)

طريقة التحضير

1. توضع عجينة الكريب في مقلاة على النّار لمدّة دقيقة ونصف الدقيقة من جهة، و30 ثانية من الجهة الثانية.

2. يُضاف إليها 90 غراماً من الشوكولاته البيضاء، وتُلفّ من الجهات الأربع.

3. تُزيّن بالكميّة المتبقّية من الشوكولاته البيضاء المبشورة وقطع الفراولة وصلصة الفراولة.

طريقة تحضير عجينة الكريب: تُخلط هذه المقادير مع بعضها البعض، حتّى تتشكّل عجينة متماسكة، ثمّ تُرقّ بواسطة النشّابة.