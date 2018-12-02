طريقة إعداد وتحضير بودينغ الشوكولاتة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- سكر : ثلث كوب

- بودرة الكاكاو : ربع كوب

- النشاء : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- حليب : كوبان

- الفانيليا : ملعقة صغيرة طريقة التحضير

1. اخلطي الكاكاو والسكر والنشا والملح في وعاء. 2. أصيفي الحليب وقلبي حتى تتجانس المكونات وتذوب. 3. سخني المزيج في قدر على النار حتى يبدأ بالغليان و يصبح المزيج كثيفاً. 4. أضيفي الفانيلا وحركي. 5. اسكبي المزيج في أطباق صغيرة، وأدخليه الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل وقدميه بارداً.

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