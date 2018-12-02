شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى ..7 أطعمة ضارة على صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يتناول الإنسان الطعام، وأحياناً يكثر من تناوله دون استيعاب مدى حجم الأضرار والفوائد الصحية التى تعود عليه، ليجد بعد ذلك أن إفراطه فى تناول بعض الأطعمة تسبب له أضرار صحية على القلب، والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع time " :

-الوجبات السريعة

لأنها تحتوى على الدهون المشبعة، والتى تسبب أضرار صحية حال الإفراط فى تناولها

- اللحوم المصنعة والمبردة

تحتوى على نسبة عالية من الدهون المشبعة

- ربطت العديد من الدراسات بين تناول الأطعمة المقلية، والإصابة بأمراض القلب

حيث أن طرق القلى التقليدية تخلق الدهون غير المشبعة

- الإكثار من تناول الحلوى

يسبب السمنة، وارتفاع نسبة الكولسترول ومرض السكري، وكلها عوامل خطر على القلب

- المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالسكر

- الأطعمة التي تبدو وكأنها جزء من نظام غذائي متوازن، مثل حبوب الإفطار، يمكن أن تحتوى على سكر.

- السمن

يحتوى على الدهون المشبعة، مثل الزبدة والتى تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

- البيتزا

تحتل المرتبة الثانية في قائمة جمعية القلب الأمريكية للأطعمة، لأنها تحتوى على الدهون المشبعة