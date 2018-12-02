شكرا لقرائتكم خبر عن بتربى حيوانات أليفة..اعرف أسباب حساسية القطط وأعراضها وعلاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يتفاجأ بعض مربى القطط بظهور طفح جلدى فى بعض مناطق الجسم، مع الرغبة فى الحكة، وغيرها من الأعراض التى تشير إلى الإصابة بحساسية القطط، والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة وفقاً لما ذكره موقع " webmd ".

اسباب حساسية القط:

أسباب حساسية الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب ليست كما يعتقد الفراء أو الشعر، ولكن فى الحقيقة أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية القطط لديهم حساسية فعلاً من البروتينات الموجودة فى لعاب القط، والبول، ووبر.





أعراض حساسية القطط

يمكن أن تشمل أعراض الحساسية للقط، مايلى:

- السعال.

- طفح جلدى على الصدر والوجه.

- إحمرار العين.

- احمرار فى الجلد حيث خدش القط.

- سيلان، حكة، انسداد الأنف.

- العطس.

وقد تتطور أعراض الحساسية للقطط في دقائق معدودة أو تستغرق ساعات حتى تظهر.

علاج حساسية القط

يمكن السيطرة على حساسية القطط عادة بأدوية الحساسية مثل مضادات الهيستامين ، المتاحة بدون وصفة طبية، و أدوية مزيلة للاحتقان وبخاخات الستيرويد الأنفية.





لا توجد وسيلة لمنع الحساسية، ولكن يمكن تقليل خطر الإصابة بالحساسية من خلال عدم لمس أو حضن وحتى تقبيل القطط، تنظيف مكان الذى ينام فيه القط، والإهتمام بتطعيمات الدورية وكذلك الاهتمام بنظافة القط وفتح نوافذ للتهوية.