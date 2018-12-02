شكرا لقرائتكم خبر عن ماتكترش منها.. خبراء تغذية يحددون 6 أصابع بطاطس مقلية بالوجبة للحفاظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد عدد من خبراء التغذية الأمريكيون الحصة الصحية للبطاطس المقلية بنحو 6 أصابع من البطاطس المقلية فقط فى الوجبة، وهو ما قد يثير غضبا حقيقيا بين عشاق البطاطس المقلية.

وقال البروفيسورة "إريك ريم"، الأستاذ فى قسم التغذية بجامعة (هارفرد) الأمريكية، "يجب أن تصبح البطاطس المقلية محددة الكمية عند تناولها، على أن نشبع شهيتنا من العناصر الغذائية الصحية الأخرى، كالسلطة والخضروات وجانب من اللحوم، لتجنب فرص الإصابة بأمراض القلب المهددة للحياة".

وأثارت توجيهات الدكتور "إريك ريم"، التى نشرها فى مقال بصحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، غضبا متوقعا على شبكة الإنترنت، لكن المجتمع الطبى يحذر من أن هذه التوجيهات تعد نقطة انطلاق صحية جيدة؛ حيث تعمل البطاطس المقلية على زيادة معدلات أمراض القلب والوفيات بسبب محتواها الدهنى والكميات الكبيرة من الملح، فضلا عن عدم ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

وتستند نصيحة "ريم" على دراسة حديثة فى المجلة الأمريكية للتغذية السريرية من قبل الباحثين الإيطاليين، الذين وجدوا أن الأشخاص الذين تجنبوا البطاطس المقلية عاشوا فترة أطول بستة أشهر من أولئك الذين تناولوها باستمرار.