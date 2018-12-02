شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة..عصير البقدونس والجرجير لعلاج فقر الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأنيميا أو فقر الدم من الأمراض الشائعة التى تجعل من يصاب بها يشعر بالتعب والضعف البدنى والعقلى، حيث يشعر بالإرهاق وعدم القدرة على التركيز، من خلال "صحتك فى وصفة" نقدم وصفة البقدونس وعصير الجرجير والجزر لعلاج الأنيميا، بحسب موقع " Step to health".



الانيميا هى نقص كرات الدم الحمراء

والأنيميا هى حالة ينخفض فيها كمية كرات الدم الحمراء والهيموجلوبين في الدم، وهو ما يؤدي إلى تطوير مشاكل صحية أخرى، لأنه يقلل من قدرة الجسم على نقل الأوكسجين من الرئتين إلى بقية الجسم، لذا من الضرورى تزويد الجسم بمزيد من الأطعمة التى تحتوى على الحديد وهذا المعدن هو المسؤول عن زيادة خلايا الدم الحمراء، لاستعادة جميع الوظائف التي تتأثر بكميات غير كافية من هذه الخلايا.



انيميا

وصفة عصير البقدونس لعلاج فقر الدم

البقدونس يحتوي على خصائص ذات قيمة طبية عالية، كما أنه يحتوي على كمية جيدة من الحديد، علاوة على الفيتامينات والمواد المضادة للاكسدة التي تعزز التخلص من السموم بالجسم.



البقدونس

المقادير

قليل من البقدونس.

عصير ليمون.

كوب ماء (200 مل).

طريقة الوصفة:

-خذ حفنة من البقدونس وأغسلها جيدا وقطعها ثم ضعها في الخلاط وأضف عصير الليمون الطازج مع الماء.

-اشرب الوصفة على الفور، ويفضل قبل الإفطار.



الجزر والجرجير

ثانياً: وصفة عصير الجزر والجرجير

الجزر يحتوى على كمية من الألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية التي تنشط الجسم، والاستهلاك المنتظم لهذا العصير يمنع أعراض فقر الدم ويساعد على تحسين الأداء البدني والعقلي عند مواجهة انخفاض الطاقة.

المقادير:

3 حبات جزر

2 أعواد من الجرجير

كوب من الماء (200 مل)

طريقة الوصفة

قطع الخضروات وضعها في الخلاط وامزجها مع كوب من الماء ويقدم ويشرب في أسرع وقت ممكن.