شكرا لقرائتكم خبر عن لعلاج الأنفلونزا والحفاظ على صحة الجلد وفوائد أخرى.. كتر من الملوخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الملوخية واحدة من أشهر الأكلات التى يفضلها الكثيرون وخصوصا الأطفال، حيث إنها تتميز بمذاقها الطيب ولونها المبهج، كما أنها من الخضراوات الورقية التى تحتوى على عناصر نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالطاقة والحيوية وتحميه من الأمراض وحسب ما ذكره موقع zodml فأن للملوخية فوائد عديدة ومنها.



ملوخية

1: تحتوى الملوخية على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الاضطرابات والالتهابات والقرح.

2: لها دور فعال فى حماية العين من الأمراض التى تتعرض لها، وذلك لاحتوائها على حمض الفوليك وغيرها من الفيتامينات الأخرى.

3: تحافظ على صحة الجلد، وتساعد على ترطيبه ومكافحة الالتهابات التى يتعرض لها، كما أنها تعمل على مكافحة سرطان الجلد.

4: تعالج نزلات البرد والأنفلونزا، وتعمل على تقوية الجهاز المناعى وتحمى الجسم من الاصابة بالفيروسات والعدوى.



الملوخية

5: نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات تساعد على تعزيز صحة الشعر وحمايته من التلف والتساقط كما أنها تعزز فروة الرأس.

6: تعمل على نضارة البشرة وحمايتها من التجاعيد والبقع.

7: تعمل على تقليل مستوى الكولسترول وتحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل تصلب الشرايين والسكتة الدماغية.

8: تحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية، حيث إنها تحتوى على بعض العناصر التى تساعد على القضاء على نمو الخلايا السرطانية مثل سرطان الرحم والبروستاتا.