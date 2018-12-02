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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الشمر من النباتات التى تحتوى على عناصر غذائية هامة من فيتامينات ومعادن والتى تمد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية، منها علاج مختلف مشاكل الجهاز الهضمى والتنفسى، ولكن عند الإفراط فى تناوله تحدث مشاكل صحية والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " stylecraze".

أضرار الإفراط فى تناول الشمر: حساسية الشمس

الإفراط فى تناول الشمر يسبب ظهور أعراض حساسية الشمس عند الخروج صباحاً مثل ظهور الطفح الجلدى والشعور بالألم واحمرار، وفى بعض الحالات القصوى تصل إلى القشعريرة والحمى والصداع.





التهاب الجلد التماسى

يسبب الإفراط فى استخدام زيت الشمر الإصابة بالتهاب الجلد التماسى والذى تشمل أعراضه التهاب الجلد وبثور.

حساسية

يسبب الإفراط فى تناول بذور الشمر الحساسية، وتشنجات البطن.





سرطان الثدى

لم يكن هناك أى دليل يحمل بذور الشمر المسئولية عن الإصابة بسرطان الثدي، ومع ذلك، هناك تقارير أشارت إلى أن عند تناول الشمر لزيادة إنتاج حليب الثدى، تم العثور على أن الشمر يعمل مباشرة على أنسجة الثدى.

منشط للرحم

الإفراط فى تناول بذور الشمر يسبب آثارا جانبية منها تنشيط الرحم، مما يسبب الإجهاض للحوامل.





ويسبب الإفراط فى تناول الشمر أضرار أخرى، منها:

- الشعور بالدوخة.

- الشعور بالغثيان.

- حدوث نوبات تشنج تشبه نوبات الصرع.

- التفاعل مع بعض أنواع الأدوية مثل المضادات الحيوية وأدوية الصرع.

- يعزز إنتاج هرمون الأستروجين، الذى يعتبر ضار على النساء الحوامل وكذلك النساء المصابات بسرطان الثدى، لأن ارتفاع هرمون الأستروجين يسبب مثل هذه الأنواع من السرطانات.

- يعجل الشمر من حدوث الحيض عند النساء.