شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض حساسية الحليب عند الأطفال.. قائمة المحظورات كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حساسية الحليب واحدة من أبرز أنواع الحساسية عند الأطفال وهى عبارة عن استجابة غير طبيعية لجهاز المناعة فى الجسم إلى الحليب والمنتجات التى يحتوى عليها، مما يسبب رد فعل تحسسى بعد مرور دقائق أو ساعات ويظهر ذلك فى صورة بعض الأعراض التى تظهر على الطفل أبرزها مشاكل فى الجهاز الهضمى والتهابات فى الجلد والعين.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن ابرز اعراض حساسية الحليب هى:

أعراض حساسية الحليب



حساسية الحليب

1: مشاكل فى الجهاز الهضمى مثل(إسهال، قئ، انتفاخ البطن، تراكم الغازات، مغص شديد).

2: مشاكل فى الجهاز التنفسى مثل(التهاب فى الحلق، صعوبة فى التنفس، سيلان الأنف، سعال، اختناق).

3: مشاكل فى الجلد(طفح جلدى، التهابات فى منطقة الحفاض، حكة، احمرار).

4: البكاء المستمر دون وجود سبب واضح.

5: ارتفاع فى درجة الحرارة.



طفل

6:الشعور بالتعب والإرهاق.

7:إفرازات شديدة فى العين وذلك محاولة لطرد الجسم الغريب.

8: ظهور دم ومخاط فى البراز.



الحساسية

لا يوجد علاج محدد لحساسية الألبان ولكن ينصح الأطباء دائما بامتناع الأطفال والأمهات المرضعة عن تناول الحليب ومنتجاته حتى لا يتأثر الطفل وتزيد المشكلة، وأثبتت بعض الأبحاث أن مع مرور الوقت يتعافى الأطفال، وذلك قبل عمر الـ5 سنوات.

من الممكن تغذية الطفل بالأطعمة الأخرى التى تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية أخرى تساعد على بناء الجسم والعضلات بشكل صحى مع التعرض لضوء الشمس، حيث إنه يحتوى على فيتامين د، والمتابعة الدورية مع الطبيب.