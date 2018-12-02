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شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب فشل القلب وطرق التعامل مع المرض والان مع تفاصيل الخبر
ولا يمكن علاجه عادة، ولكن يمكن السيطرة على الأعراض لعدة سنوات، لذلك نقدم لك أسباب فشل القلب وتفاصيل أخرى عنه للتعرف على كل ما يخصه، وفقا لما ذكره موقع الخدمات الصحية البريطانية "nhs".
أعراض فشل القلب
• ضيق فى التنفس بعد النشاط أو الراحة.
• الشعور بالتعب أكثر من مرة.
• تورم الكاحلين والساقين.
يعانى بعض الأشخاص أيضًا من أعراض أخرى مثل السعال المستمر وسرعة دقات القلب والدوخة.
ويمكن أن تتطور الأعراض بسرعة لفشل القلب الحاد أو بشكل تدريجي على مدى أسابيع أو أشهر لفشل القلب المزمن.
ويمكن استخدام عدد من الاختبارات للمساعدة في التحقق من صحة عمل القلب، بما في ذلك فحوصات الدم، رسم القلب الكهربائي (ECG)، وتخطيط صدى القلب (echocardiogram).
أسباب فشل القلب
فشل القلب غالبا ما يكون نتيجة لعدد من المشاكل التى تؤثر على القلب فى نفس الوقت، وتشمل الحالات التى يمكن أن تؤدى إلى فشل القلب:
• مرض القلب التاجى: حيث تصبح الشرايين التي تزود الدم إلى القلب مسدودة بمواد دهنية وهو ما يحدث عن تصلب الشرايين، والتي قد تسبب الذبحة الصدرية أو نوبة قلبية.
• اعتلال عضلة القلب: من الأمراض التي تؤثر على عضلة القلب.
• مشاكل فى ضربات القلب أو عدم انتظام ضربات القلب كالرجفان الأذينى.
• تلف صمامات القلب.
• أمراض القلب الخلقية التى تؤثر على العمل الطبيعى للقلب.
فى بعض الأحيان ، يمكن أن يؤدى فقر الدم، أو شرب الكثير من الكحول، أو ارتفاع ضغط الغدة الدرقية المفرط فى الرئتين إلى فشل القلب.
علاج فشل القلب
يهدف علاج فشل القلب عادةً إلى السيطرة على الأعراض لأطول فترة ممكنة وإبطاء تطور الحالة، والذى يشمل:
• تغيير نمط الحياة بما فى ذلك اتباع نظام غذائى صحى وممارسة الرياضة بانتظام وإيقاف التدخين.
• الأدوية: يمكن أن تساعد مجموعة من الأدوية.
• الأجهزة المزروعة فى صدرك، والتى يمكن أن تساعد فى التحكم فى إيقاع قلبك.
• الجراحة التى يحتاج فيها المريض أحيانا لزرع القلب.
عادة ما تكون هناك حاجة لعلاج من أجل الحياة، وقد يكون العلاج ممكنا عندما يكون لفشل القلب سبب قابل للعلاج، على سبيل المثال، في حالة تلف صمامات القلب، ثقد يؤدى استبدالها أو إصلاحها إلى علاج الحالة.
فشل القلب هو حالة خطيرة على المدى الطويل والتي عادة ما تستمر في التدهور مع مرور الوقت، يمكن أن تحد بشدة من الأنشطة التى يمكنك القيام بها وغالبا ما تكون قاتلة في النهاية.
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