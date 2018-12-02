شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد فاكهة القشطة منها الوقاية من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساعد فاكهة القشطة على مكافحة الشيخوخة، والوقاية من السرطان، والحفاظ على ضغط الدم وغيرها من الفوائد الصحية، وذلك لاحتوائها على عناصر غذائية هامة من فيتامينات ومعادن ولهذا نتعرف على أهم فوائدها، فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " organicfacts " .

العناية بالبشرة

تحتوى فاكهة القشطة على نسبة عالية من فيتامين ج، الذى يساعد على إنتاج الكولاجين، لتجديد الأنسجة والخلايا والألياف العضلية فى الجسم، بما فى ذلك الجلد، كما إنها تحفز الجهاز المناعى للتعامل مع أى تهيج في الجلد ناتج عن عدوى أو أمراض مزمنة.





مكافحة الشيخوخة

تحتوى فاكهة القشطة على مضادات الأكسدة التى تحد من نمو الجذور الحرة، مما يقلل من الإجهاد التأكسدى فى الجلد، مما يخفض من ظهور التجاعيد وبقع السن والعيوب الأخرى.

يخفض ضغط الدم

تحتوى فاكهة القشطة على البوتاسيوم الذى يساعد على خفض ضغط الدم بشكل طبيعى، لأنه يعمل كموسع للأوعية الدموية، مما يخفف التوتر في الأوعية الدموية والشرايين، مما يقلل من الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية.





تقوية العظام

تساعد فاكهة القشطة على تقوية العظام وذلك لاحتوائها على نسبة مرتفعة من النحاس والمنغنيز والمغنيسيوم، والفوسفور، مما يقى أيضاً من هشاشة العظام والأمراض المرتبطة بالعمر.

تقوية جهاز المناعة

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة فى فاكهة القشطة على تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء فى الجسم، والتى تعمل كخط دفاع أول للجسم ويمكن أن تساعد فى الوقاية من كل من الأمراض المعدية.





الوقاية من السرطان

تحتوى فاكهة القشطة على نسبة عالية من الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة، التى تساعد فى الوقاية من سرطان القولون والكبد، فضلا عن انتشار غيرها من الأورام السرطانية والأورام.

الحفاظ على صحة القلب

يساعد المستوى الصحى للألياف الغذائية فى فاكهة القشطة الجسم على امتصاص نسبة أقل من الكولسترول من الطعام الذى يتناوله الإنسان، وبالتالى تقليل فرص الإصابة بتصلب الشرايين، والنوبات القلبية، والسكتة الدماغية.