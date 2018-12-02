شكرا لقرائتكم خبر عن علاج كدمات العظام وأبرز أعراضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتيجة الحوادث والخبطات قد نتعرض للكدمات المختلفة مثل كدمات العين والوجه والعظام وهى أبرزهم، وقد تسبب كدمات العظام ألما شديدا واحمرارا وتورم فى المنطقة المصابة وهنا يحتاج المريض لكورس علاج مكثف مع التزام الراحة حتى لا تحدث أى مضاعفات، فقد تستمر الكدمات أيام أو شهور.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فهناك طرق علاج للتخلص من كدمات العظام وهى:

علاج كدمات العظام



الكدمة

1: يجب أن يستريح المفصل المصاب ورفع المنطقة المصابة وإسنادها.

2: وضع كمادات مياه باردة على المنطقة المصابة، ثم وضع كمادات مياه دافئة.

3: استخدام بعض المراهم والكريمات المضادة للالتهاب والكدمات ولكن تحت إشراف الطبيب، مع استخدام بعض الأقراص المسكنة.

4:تدليك المنطقة المصابة برفق حتى لا تؤلم المصاب.

5: من الممكن استخدام الزيوت الطبيعية لعلاج الكدمات مثل زيت البابونج وزيت الزيتون.

6: الابتعاد عن التدخين لأنه يعمل على تأخير عملية شفاء العظام.

وهناك بعض الأعراض التى تظهر على المصاب بكدمات العظام وهى:

أعراض كدمات العظام



كدمة

1: ألم شديد فى المنطقة المصابة وعدم القدرة على لمسه.

2: تغيير لون البشرة.

3: ألم فى المفصل المجاور للمنطقة المصابة.

4: التهاب وتصلب فى المفاصل.

5: الشعور بالتعب والإرهاق الشديد فى جميع أنحاء الجسم.

وهناك أنواع مختلفة لكدمات العظام ومنها:

أنواع الكدمات



كدمات العظام

1:الكدمات التى تقع تحت الجلد، وهى الأكثر شيوعا بين الكدمات ولا تسبب قلق وتزول مع مرور الوقت.

2:الكدمات التى تكون داخل العضل، وهو من الأنواع التى تؤثر على قدرة المصاب فى تحريك العضلة، ويحتاج لكورس علاج منتظم.

3:الكدمات التى تصيب العظام، وهى من أخطر الكدمات، وتقع أقصى الطبقة الخارجية من العظام.