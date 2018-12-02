انت الان تتابع موضوع كيف تعتني بشعر طفلك والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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هناك العديد من الأمهات التي لا تعرف كيفية الاعتناء بشعر طفلها الصغير، فهناك عدة طرق عليك اتباعها حتى تحافظي على شعر طفلك الصغير، يمكن أيضا ان تكون تلك الخطوات هامة في تعزيز صحة الطفل بشكل عام، ويكون لها تأثير على صحته ونشاطه، كما ان الاعتناء بشعر الطفل منذ الصغر يجعله ينمو بشكل صحي ولامع ويجعله أكثر قوة، لذا اليوم سنتعرف على اهم الطرق والوصفات للاعتناء بشعر صغيرك والاهتمام المثالي به.

كيف اهتم بشعر طفلي

1_ ترطيب شعر الطفل بشكل مستمر، من اهم الخطوات ان يكون شعر الطفل دائما مرطب ومدهون بنوع من أنواع الزيوت الطبيعية التي تناسب نوع شعر الطفل، ممكن مثلا استخدام زيت الزيتون في الليل وتدليك الشعر به ثم تمشيط الشعر بإحدى الفرش الناعمة الخاصة بالطفل قبل النوم، وتلك العملية التي تساعد على تحسين الشعر وتخلصه من أي قشور بنية موجودة في فروة الراس، فتلك القشور يمكن ان تحدث الكثير من الالتهابات الخطيرة التي تؤذي فروة الراس.

2_ قص الشعر، عليك ان تختاري الوقت المناسب الذي يمكن ان تقومي به بقص شعر طفلك الصغير، ويفضل ان تقومي بغسل شعرك في الأوقات التي يضحكم فيها الطفل ويكون أكثر سعادة، وذلك لان قص شعر الطفل اثناء بكائه او غضبه من الأمور الصعبة للغاية.

3_ الشامبو المناسب، عليك ان تختاري الشامبو المناسب لشعر الطفل والذي يكون خالي تماما من أي مواد كيميائية ضارة على شعر الطفل وفروته، وذلك لأنه من الممكن ان تدخل تلك المواد أيضا الى داخل عينه وتتسبب في دموع الطفل وتجعله لا يحب عملية الاستحمام بشكل كامل، عليك أيضا ان تكوني حريصة في اختيار نوع شامبو يحتوي على بلسم حتى يعمل على فك التشابك الذي يحدث في شعر الطفل وذلك يجعلك تبتعدين عن استخدام بلسم منفرد للشعر.

4_ التعامل بلطف مع شعر الطفل، يكون شعر الطفل الصغير أكثر حساسية ويمكن ان تظهر بعض الاحمرار في شعر الطفل وذلك يحدث بسبب الفرشاة التي نستخدمها في تمشيط الشعر.

5_ محاولة عدم تعريض شعر الطفل الى الهواء مباشرة بعد غسل شعره، فتلك الطريقة التي يمكنها ان تكون سبب في جفاف شعر الطفل، فمن الأفضل ان نقوم بغسل شعر الطفل قبل نومه مباشرة وخاصة في فصل الشتاء حتى لا يتعرض لاي جفاف.

الطعام الصحي

من اهم الأشياء التي عليك معرفتها ان الطعام الصحي الذي يتناوله الطفل يعود عليه بشكل كبير ويظهر ذلك في الشعر والاظافر، فعليك ان تعطي الطفل الكثير من الاطعمة التي تحتوي على فيتامين ب، فهي لها القدرة في المحافظة على صحة الشعر وصحة نمو الشعر بشكل سليم، كما ان هناك بعض الأطعمة الهامة التي يجب ان يتناولها الطفل مثل، القمح الكامل، والبيض، والافوكادو، والتوت، هي من أكثر الاغذية التي تحتوي على نسبة كبيرة من البيوتين.

اهم الوصفات الطبيعية للشعر

السمسم والزبادي

يمكننا مزج ملعقتين كبيرتين من السمسم مع نصف كوب زبادي، ثم نضيف عليهم بعض من زيت الزيتون وأيضا إذا كان يوجد زيت حبة البركة، يتم مزج الخليط جيدا ثم نضعه على شعر الطفل وتركه لمدة ساعة كاملة، وبعد ذلك يتم غسله بالماء جيدا.

البقدونس والجلسرين

يمكننا غلي نصف ملعقة كبيرة من أوراق البقدونس الطازجة، ثم بعد ان يتم غلي البقدونس مع الماء نطفئ النار ونتركه حتى يبرد، ثم بعد ذلك نضيف أربعة ملاعق من زيت الخس وملعقة كبيرة من الجلسرين، ثم بد ذلك نمزج الخليط بشكل جيد ونضعه على الشعر بشكل مباشر ويتم توزيعه جيدا على جميع اجزاء شعر الطفل، ونتركه على الشعر حوالي نصف ساعة، وبعد ذلك يتم غسله بالماء الفاتر ونستخدم نوع الشامبو المناسب لشعر الطفل.

المايونيز

يمكننا استخدام ملعقة كبيرة من المايونيز مع ملعقة كبيرة من كريم جوز الهند، وبعض من زيت الصبار، مع ملعقة كبيرة من عسل النحل، وبعد خلط المزيج جيدا يتم وضعه على شعر الطفل بطريقة متساوية ونتأكد من انه تم توزيعه على جميع أجزاء الشعر، ويتم تركه على الشعر لمدة نصف ساعة ثم بعد ذلك نغس الشعر بطريقة جيدة مع بعض من الشامبو الخاص بشعر الطفل، يمكننا استخدام تلك الطريقة مرة واحدة كل اسبوع.