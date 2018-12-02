انت الان تتابع موضوع أين توجد الغدة النكافية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الغدة النكافية هي الغدة اللعابية الرئيسية في العديد من الحيوانات، في البشر، توجد الغدد النكافية في كلا جانبي الفم وأمام كلتا الأذنين، وهم أكبر من الغدد اللعابية الأخرى، وتوجد حول الفك السفلي، حيث يفرز اللعاب من خلال القناة النكفية في الفم، لتسهيل المضغ والبلع والبدء في هضم النشويات، وهناك أيضا نوعان آخران من الغدد اللعابية، هم الغدد تحت الفك السفلي وتحت اللسان، والنكافية تعني حرفيا ” بجانب الأذن ” .

ما هي الغدة النكافية

الغدد النكافية هي واحدة من ثلاثة أنواع رئيسية من الغدد اللعابية في الجسم، هذه الغدد موجودة على كل جانب من وجهك، تقوم بتحفيز إفراز اللعاب للمساعدة في الهضم، دعونا ننظر في تشريح وظيفة الغدة النكافية، وكذلك الأمراض الشائعة التي تؤثر على هذه الغدة .

تشريح الغدة النكافية

كل شخص لديه اثنين من الغدد النكافية، كل واحدة تقع أمام الأذن، بالإضافة إلى الغدة النكافية، يوجد أيضا غدتين كبيرتين من اللعاب، تسمى الغدد تحت اللسان و تحت الفك السفلي، وتحتوي جميع الغدد الثلاثة على أنبوب متصل بها، يُطلق عليه اسم مجرى الهواء، ينقل اللعاب من الغدة إلى الفم، وتسمى القناة التي تستنزف الغدة النكافية قناة وارتون .

وظيفة الغدة النكافية

وظيفة الغدة النكافية وغيرها من الغدد اللعابية الرئيسية الأخرى هي إنتاج وإفراز اللعاب، وهي مادة تساعد على تكسير الطعام حتى يمكن هضمه بشكل صحيح، ويساعد اللعاب أيضًا في الدفاع عن البكتيريا ومنع التسوس .

أمراض الغدة النكافية

هناك عدة أنواع من الحالات الطبية التي يمكن أن تؤثر على الغدة النكافية، مثل الأورام، حيث يمكن للغدة النكافية تطوير الأورام، وهذه الأورام غالبا ما تكون حميدة بدلا من الخبيثة ( السرطانية )، وفي المقابل، فإن أورام الغدد اللعابية الرئيسية الأخرى، وكذلك الغدد اللعابية الصغيرة، غالبا ما تكون خبيثة، وعادةً ما تكون أورام الغدة النكافية الخبيثة إما سرطانية مخاطية أو سرطانية أدينية أو أدنوكرسنوما .

وهناك عدوى الغدد اللعابية، أو التهاب الغدد اللعابية، فالعدوى البكتيرية من الغدة اللعابية، والأكثر شيوعا الغدة النكافية، قد ينتج عندما يتم حظر القناة في الفم، وتخلق التهاب الغدد اللعابية تورماً مؤلماً في الغدة، وتصريف القيح الذي يذوب في الفم، والتهاب الغدد اللعابية أكثر شيوعًا عند كبار السن الذين يعانون من حصوات اللعاب، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا عند الرضع خلال الأسابيع القليلة الأولى بعد الولادة، وإذا لم يتم علاجها، يمكن أن تسبب التهابات الغدد اللعابية آلامًا حادة وحمى مرتفعة وخراجًا ( تجمع قيح ) .

إذا لاحظت وجود تورم أو ألم في الغدة النكافية، تحدث إلى طبيبك، لا يقتصر الأمر على عدم الارتياح الذي يشير إلى وجود عدوى أو حصى لعابي يجب معالجته، ولكن قد تشير الغدة النكافية المنتفخة أيضًا إلى وجود عملية مرضية كامنة، وعندما ترى طبيب الرعاية الأولية، قد تحيلك إلى طبيب الأذن والأنف والحنجرة لإجراء مزيد من التقييم .

أنواع الغدد اللعابية

تصنع الغدد اللعابية قدرًا كبيرًا من اللعاب كل يوم، واللعاب مهم لتليين فمك، يساعد على البلع، يحمي أسنانك من البكتيريا، ويساعد في هضم الطعام، والأزواج الرئيسية الثلاثة من الغدد اللعابية هي :

1- الغدد النكافية على الدواخل من الخدين .

2- الغدد تحت الفك السفلي في قاع الفم .

3- الغدد تحت اللسان

هناك أيضا عدة مئات من الغدد اللعابية الصغيرة في جميع أنحاء الفم والحلق، ويستنزف اللعاب في الفم من خلال أنابيب صغيرة تسمى مجاري الهواء، وعندما تكون هناك مشكلة في الغدد اللعابية أو القنوات، قد يكون لديك أعراض مثل تورم الغدد اللعابية، وجفاف الفم، والألم، والحمى وغيرها .