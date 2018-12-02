وصفات شاي بالأعشاب لكبح الشهية أثناء الرجيم

لا شكّ أنّ انفتاح الشهيّة وتزايد الرغبة لتناول المزيد من الأطعمة يعدّ من أكثر الأمور المزعجة التي تواجه جميع من يحاولون اتّباع أيّ نظام للرجيم. صحيح أنّ البعض ينجح في السيطرة على الأمر، لكنّ الكثيرين يفشلون في ذلك.

هذه مجموعة من من أهمّ وصفات الأعشاب التي ينصح بتجربتها لكبح الشهيّة:

-وصفة أعواد القرفة والنعناع

المكوّنات:

•½ عود قرفة.

•ملعقة كبيرة من الشاي الأسود.

•3 شرائح كبيرة من اللّيمون.

•7 أوراق من النعناع

•4 سم من الزنجبيل.

• 3 أكواب مياه.

طريقة التحضير:

توضع كميّة المياه في وعاء على النار، تضاف القرفة وتترك لمدّة 7 دقائق، ثمّ يضاف الزنجبيل والشاي ليغلي المزيج لمدّة دقيقتين. وبمجرّد تحوّل لون الخليط إلى بنيّ، يرفع الوعاء عن النار.

يترك لمدّة 10 دقائق بعد تغطيته حتى يبرد ليصبح بذلك جاهزاً للتناول كلّ يوم في الصباح بعد إضافة اللّيمون والنعناع إلى الكوب.

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-وصفة الميرميّة والشاي الأخضر

المكوّنات:

•ليمونة.

•ملعقة كبيرة من الكمّون.

•ملعقة كبيرة من الميرميّة.

•ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

•ملعقة كبيرة من الزنجبيل.

• 4 أكواب مياه.

طريقة التحضير:

تخلط جميع المكوّنات مع بعضها البعض قبل وضعها على النار حتى تغلي. يتمّ تناول كوبين خلال اليوم فيالصباح على الريق ومساءً قبل تناول وجبة العشاء.

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-وصفة الزنجبيل وبذور الكتّان

المكوّنات:

•ملعقة و ½ من مسحوق القرفة.

•ملعقة و ½ من الزنجبيل المطحون.

•ملعقة و ½ من بذور الشمّر المطحونة.

•ملعقة و ½ من بذور الكتّان المطحونة.

طريقة التحضير:

تخلط جميع المكوّنات مع بعضها البعض. توضع كميّة من المياه في وعاء على النار، وبعد الغليان تضاف ملعقة من خليط المكوّنات السابقة. يتمّ تناول كوب منه قبل تناول وجبة الطعام بـ 15 دقيقة بعد إضافة شرائح من اللّيمون.