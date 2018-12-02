شكرا لقرائتكم خبر عن احذر التهابات اللثة.. تسبب مضاعفات خطيرة بالقلب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر استشاري الأسنان، الدكتور سلطان الذياب، من البكتيريا التي يمكن أن تتسرب إلى الدم بسبب وجود التهابات اللثة.

وقال “الذياب”، في تغريدة بحسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إن دخول هذه البكتريا إلى الدم قد يسبب مضاعفات خطيرة للمريض، كالتهاب بطانة القلب.