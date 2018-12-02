شكرا لقرائتكم خبر عن احذر التهابات اللثة.. تسبب مضاعفات خطيرة بالقلب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر استشاري الأسنان، الدكتور سلطان الذياب، من البكتيريا التي يمكن أن تتسرب إلى الدم بسبب وجود التهابات اللثة.
وقال “الذياب”، في تغريدة بحسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إن دخول هذه البكتريا إلى الدم قد يسبب مضاعفات خطيرة للمريض، كالتهاب بطانة القلب.
شكرا لقرائتكم خبر عن احذر التهابات اللثة.. تسبب مضاعفات خطيرة بالقلب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة تواصل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة تواصل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .