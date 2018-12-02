شكرا لقرائتكم خبر عن اختصاصي يقدم نصائح ذهبية لعلاج «النقرس» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قدم استشاري الباطنية، الدكتور صلاح الدين ندا، نصائح مهمة للمصابين بمرض النقرس، تساعد في علاجهم وسرعة شفائهم. وقال الدكتور ندا عبر حسابه في تويتر أن “لعلاج النقرس يجب الامتناع عن الشاي والقهوة والكاكاو والكولا ومنع اللحوم الحمراء وأكل السمك والدواجن بكميات قليلة والإكثار من الشبت والبقدونس والفجل والكركم والجنزبيل. وأضاف أنه يجب كذلك تقليل تناول السكريات ومنع شرب العصير وشرب الينسون والنعناع وتناول مذيبات حمض اليوريك من فورات والإكثار من الماء.

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