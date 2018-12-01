ما هو تحليلGAMMA GT

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يقيس اختبارGAMMA GT كمية إنزيم GGT في الدم، والإنزيمات هي جزيئات ضرورية للتفاعلات الكيميائية في الجسم، وظائف GGT في الجسم بمثابة جزيء نقل، مما يساعد على تحريك الجزيئات الأخرى في جميع أنحاء الجسم، وهو يلعب دورًا مهمًا في مساعدة الكبد على استقلاب الأدوية والسموم الأخرى .

ما هو GGT

يتركز GGT في الكبد، ولكنه موجود أيضًا في المرارة والطحال والبنكرياس والكليتين، وعادة ما تكون مستويات GGT في الدم مرتفعة عندما يتلف الكبد، وغالباً ما يتم هذا الاختبار مع اختبارات أخرى تقيس إنزيمات الكبد إذا كان هناك احتمال لتلف الكبد .

لماذا يتم اختبار GGT ؟

إن كبدك ضروري لإنتاج البروتينات في جسمك وتصفية السموم، كما أنه يجعل المادة الصفراء مادة تساعد الجسم على معالجة الدهون، وقد يطلب طبيبك اختبار GGT إذا اشتبه في تلف الكبد، أو إذا كان لديك مرض كبدي، خاصةً إذا كان مرتبطًا باستخدام الكحول، ويعتبر اختبار GGT حاليا أكثر المؤشرات الأنزيمية حساسية لأضرار الكبد والأمراض المتعلقة به، وغالباً ما يحدث هذا الضرر بسبب الاستخدام الكثيف للكحول أو المواد السامة الأخرى، مثل المخدرات، وتشمل أعراض مشاكل الكبد ما يلي :

1- فقدان الشهية

2- الغثيان أو القيء

3- نقص الطاقة

4- وجع بطن

5- اليرقان، وهو اصفرار الجلد

6- البول الداكن غير المعتاد

7- براز بلون فاتح

8- حكة في الجلد

إذا كنت قد انتهيت من برنامج إعادة التأهيل من الكحول، وكنت تحاول الامتناع عن شرب الكحول، قد يطلب منك الطبيب هذا الاختبار للتحقق من أنك تتبع برنامج العلاج، ويمكن للاختبار أيضا رصد مستويات GGT للأشخاص الذين تم علاجهم لالتهاب الكبد الكحولي .

كيف يتم اختبار GGT

قد يطلب منك الطبيب الصيام لمدة ثماني ساعات قبل الاختبار، والتوقف عن تناول بعض الأدوية، لأن ذلك قد يؤثر على النتيجة، ويمكن لاختبار الدم المنتظم قياس مستوى GGT الخاص بك، إن المعدل الطبيعي لمستويات GGT هو من 9 إلى 48 وحدة لكل لتر (U / L)، ويمكن أن تختلف القيم العادية بسبب العمر والجنس، ويمكن لاختبار GGT تشخيص تلف الكبد، لكنه لا يستطيع تحديد السبب، وإذا كان مستوى GGT الخاص بك مرتفعًا، فربما يتعين عليك الخضوع لمزيد من الاختبارات، وعموما، كلما ارتفع مستوى GGT كلما كان الضرر أكبر للكبد، بعض الشروط التي تؤدي إلى زيادة GGT ما يلي :

1- الإفراط في تعاطي الكحول

2- التهاب الكبد الفيروسي المزمن

3- نقص تدفق الدم إلى الكبد

4- ورم الكبد

5- تليف الكبد أو ندوب الكبد

6- الإفراط في استخدام بعض الأدوية أو السموم الأخرى

7- فشل القلب

8- داء السكري

9- التهاب البنكرياس

10- مرض الكبد الدهني

غالبا ما يتم قياس GGT بالنسبة إلى إنزيم آخر، الفوسفاتيز القلوي (ALP) إذا كان كل من GGT و ALP مرتفعين، فإن الأطباء سيشتبهون في أن لديك مشاكل مع الكبد أو القنوات الصفراوية، وإذا كان GGT أمرًا طبيعيًا و ALP مرتفعًا، فقد يشير ذلك إلى مرض العظام .

هل اختبار GGT دقيق دائمًا

GGT حساس للتقلبات، إذا اعتقد طبيبك أن استخدامك المؤقت للأدوية أو الكحول يؤثر على الاختبار، فقد ترغب في اختباره مرة أخرى، ويمكن للباربيتورات، الفينوباربيتال، وبعض الأدوية التي لا تتطلب وصفات طبية، أن تزيد من مستويات GGT في جسمك، وتزيد مستويات GGT مع تقدم العمر عند النساء، ولكن ليس لدى الرجال .

إذا توقفت مؤخراً عن شرب الكحول، فقد يستغرق الأمر ما يصل إلى شهر حتى تنخفض GGT إلى مستوياتها الطبيعية، والتدخين يمكن أيضا زيادة مستوى GGT الخاص بك .