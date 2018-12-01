علامات خطيرة تدل على إصابتك بالإيدز

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - يعتقد الكثيرون أن إقامة علاقات جنسية متعددة هو سبب الإصابة بمرض الإيدز، لكن هناك أسباب أخرى فهو مرض معدى ينتقل عن طريق الدم أو الاتصال الجنسى ما بين شخص مصاب وشخص سليم، أوعن طريق استخدام الحقن من شخص مصاب لشخص سليم، لذلك يكون أكثر عرضة للإصابة بالمرض هم مدمنى المخدرات بسبب تناول عقاقير مخدرة وملوثة.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن الإيدز قد ينتقل من الأم إلى الجنين فى بطنها وقد يشكل خطورة على حياته، وفى اليوم العالمى للإيدز هناك علامات تظهر على المريض عند إصابته بالمرض، لكن قد لا يلاحظ ذلك لأن أغلب أعراض الإصابة مشابهة بأعراض الأنفلونزا والفيروسات الموسمية قد تكون خفيفة أو شديدة وقد تذهب وتأتى كل فترة.

ومن أعراض الإصابة بالمرض:

1- الحمى.

2- قشعريرة وبرد.

3- الشعور بالتعب والإرهاق الشديد.

4- الطفح الجلدى.

5- التهاب فى الحلق.

6- صداع.

7- غثيان وقىء.

8- اضطرابات شديدة فى المعدة.

9- الصداع المزمن.

10- تضخم الغدد الليمفاوية.

11- الحمى المتكررة.

12- تعرق ليلى.

13- فقدان فى الوزن.

14- طفح جلدى.

15- التهابات متكررة عن طريق الفم أو المهبل.

16- الالتهاب الرئوى

17- الحزام النارى.

لذلك عند ظهور أى من هذه العلامات لا بد من زيارة الطبيب فورا لإجراء الفحوصات اللازمة.